Andora. Quest’oggi il sindaco di Andora, Mauro Demichelis, ha incontrato a Palazzo Tagliaferro Kang Hyung Shik, console generale della Corea del Sud.

La visita della cittadina rivierasca rappresenta per Kang Hyung Shik la chiusura del suo mandato diplomatico e si inserisce nell’ambito del dialogo che ormai da molto tempo esiste tra il Paese asiatico e la comunità andorese: ne è un esempio il progetto nazionale “Cultura Coreana in movimento”, che ha permesso a Palazzo Tagliaferro di esporre opere d’arte anche a Venezia.

Il sindaco Mauro Demichelis ha ringraziato il console “per essere venuto qui a salutarci. Il fatto che abbia scelto Andora come meta per la sua ultima visita ufficiale ci onora tantissimo. Con Repubblica di Corea abbiamo instaurato rapporto importante, di amicizia, di valorizzazione del territorio attraverso l’arte contemporanea e la cultura. Desidero ringraziare il console generale anche per possibilità di poter esporre la nostra arte qui e a Venezia. Credo che questo scambio di culture valorizzi un turismo che deve essere ancora più approfondito. Un legame molto forte (che ormai è quasi un gemellaggio) con il Comune di Andora per il quale ringrazio molto il console e i membri del consolato”.

Il console Kang Hyung Shik ha ringraziato il primo cittadino “per il modo in cui ha accolto la nostra delegazione. Sono lieto e onorato di visitare la bellissima città di Andora. Dopo tre anni a Milano, ho in programma di tornare in Corea, ma prima di farlo volevo salutare il sindaco. Ho visitato Andora diverse volte, per lavoro ma anche per vacanze con famiglia: quando sono stato qui sono rimasto molto colpito dalla passione e dall’interesse per la cultura del mio paese. Grazie per aver organizzato questa mostra di un’artista coreana davvero molto nota a livello globale. Anche se tornerò in patria, voglio comunque restare ‘amico’ di Andora e mi impegnerò per promuoverla e fare in modo che quanti più turisti possibile vengano qui in visita”.

E ancora: “Le relazioni tra la Corea e l’Italia si stanno sviluppando positivamente, tra politica, cultura e turismo. L’Italia è uno dei paesi che i coreani vogliono visitare di più: ogni anno un milione di miei connazionali visitano il Belpaese. Ma anche la Corea è un Paese molto bello e con lunga storia, come l’Italia: vi invito a visitarla in futuro. E complimenti al sindaco per il suo terzo mandato. Contribuirà allo sviluppo e al benessere dei cittadini di Andora”.

Non è mancato il più proverbiale scambio di doni: Demichelis ha donato al console una bottiglia di Granaccia, mentre il console ha regalato al sindaco una cravatta.

“Mi ha fatto molto piacere ricevere il console generale di Corea per la sua ultima visita – ha aggiunto Demichelis ai microfoni di IVG.it – In questi tre anni abbiamo cementato un ‘gemellaggio’ di tradizioni, legate soprattutto all’arte contemporanea, ma anche di valorizzazione dei territori attraverso l’arte. Repubblica Coreana in Moviment, la mostra itinerante inventata dalla Consolato Generale di Corea, ha dato l’opportunità alla Corea di conoscere l’Italia ma anche agli italiani di conoscere le grandi eccellenze coreane, che non sono solo l’arte ma anche i prodotti tipici locali e altri, come queste cravatte che gli amici coreani sfoggiano e che dobbiamo imparare a conoscere perché ci sono tantissime assonanze tra noi e loro”.