Alta Val Bormida: tempistiche dei soccorsi e vuoti del segnale radio preoccupano i militi

Calizzano. Tempi sempre più dilatati per i soccorsi da parte delle pubbliche assistenze dell’alta Val Bormida. Con l’entrata in servizio di India, l’automedica con infermieri professionisti a bordo, in appoggio a Sierra 3 del 118, i militi dell’entroterra hanno un sostegno maggiore durante le emergenze, ma non tutti la pensano così.

E’ il caso, ad esempio, dei presidenti della Croce Azzurra di Calizzano e della Croce Verde di Bardineto, che spiegano quanto sia difficile, per i volontari dell’alta valle, portare a termine i trasporti tra numerose difficoltà, in primis quella legata alle tempistiche spesso troppo dilatate. “Per certi soccorsi – come spiegano Elio Marta della Azzurra, Franco Franchello e il vice Giacomo Massone della Verde – dobbiamo andare incontro ad India, che proviene da Millesimo. Una volta stabilizzato il paziente, però, nella maggior parte delle volte, ci dirigiamo verso il Santa Corona di Pietra Ligure, quindi torniamo indietro, verso il colle del Melogno, e allunghiamo non poco il percorso. In media, se le strade sono percorribili, riusciamo ad arrivare in ospedale in circa mezz’ora, d’inverno impieghiamo anche più tempo. La situazione cambia, invece, quando sono disponibili le automediche della Riviera, con le quali ci incontriamo a metà percorso. Per noi, che viviamo ed operiamo in una zona montana, sarebbe più funzionale avere in alta valle, o magari a pochi chilometri, la sede operativa di India, così risparmieremmo tempo e sofferenze a coloro che vengono trasportati”.

Ma non è tutto. L’altra grande difficoltà per i militi delle pubbliche assistenze è lo scarso segnale radio e, in certi tratti, l’assenza di campo per comunicare telefonicamente con la centrale del 118. “Siamo tutti volontari e non ci sono sanitari professionisti, quindi sarebbe fondamentale ottenere una ricezione migliore per non avere “buchi” comunicativi con chi ci deve fornire le informazioni utili per il soccorso, specie nei casi gravi. Facciamo un appello, affinchè ci possano essere migliorie in tal senso e il nostro lavoro possa essere supportato in modo più efficiente”, concludono i presidenti.