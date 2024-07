Alstom nomina Marco Biffoni nuovo Commercial e Business Development Director in Italia

Vado Ligure. Alstom annuncia la nomina di Marco Biffoni come Commercial and Business Development Director in Italia. Marco Biffoni sarà responsabile di proseguire il percorso di crescita in Italia, rafforzando ulteriormente il rapporto con tutti gli stakeholders della mobilità a livello nazionale per massimizzare il valore aggiunto messo a disposizione dei clienti.

Marco fa parte di Alstom dal 2021, con il ruolo di Customer Director e vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore ferroviario e dei trasporti in ambito commerciale e di project management. In precedenza, Marco Biffoni ha lavorato nel settore dell’Aerospazio & Difesa e nel settore della consulenza strategica. Il suo percorso professionale gli ha consentito di sviluppare un’ampia visione strategica e una profonda conoscenza del mercato, delle customer relations e delle fasi di project execution permettendogli di essere nominato tra i TOP10 Manager “under 44” a livello italiano.

“Siamo lieti di nominare Marco Biffoni come nuovo Commercial and Business Development Director. Nell’ultimo periodo abbiamo perseguito ambiziosi obiettivi di crescita offrendo soluzioni innovative per tutto il settore della mobilità e rispondendo efficacemente ai bisogni e alle complesse sfide posti dai nostri clienti. La comprovata esperienza e la leadership di Marco ci consentiranno di accelerare ulteriormente le nostre performance commerciali in Italia. La sua profonda conoscenza del settore e la sua determinazione saranno un prezioso complemento alle competenze del nostro team per i progetti in corso e futuri” ha dichiarato Michele Viale, Direttore Generale di Alstom in Italia”.

“E’ un grande onore assumere il ruolo di Commercial and Business Development Director in Italia. La nostra mission non si limita a fornire soluzioni ferroviarie all’avanguardia, ma è anche volta a contribuire ad un futuro più green e connesso per le comunità e clienti che serviamo” ha dichiarato Marco Biffoni, Commercial and Business Development Director in Italia. “Sono entusiasta di continuare il percorso intrapreso dal mio predecessore insieme ad una squadra davvero talentuosa, portando avanti la visione comune di eccellenza e crescita del Gruppo e rafforzando ulteriormente l’impegno verso i clienti. Insieme, proseguiremo a fare la differenza nel settore della mobilità.”

Con solide radici nella storia industriale del nostro Paese, Alstom in Italia produce treni da 160 anni, sistemi di segnalamento da 90 anni e sistemi di trazione da 60 anni. A livello internazionale, Alstom ha oltre 84.700 dipendenti e oggi è presente in oltre 64 Paesi. In Italia oggi contiamo oltre 4.000 dipendenti con 9 sedi fra cui Savigliano, centro di eccellenza per la produzione di treni regionali e pendolini AV e Bologna, centro di eccellenza per il segnalamento e ci occupiamo della manutenzione dei treni in 39 depositi in tutta Italia.