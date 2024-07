Alpe di Siusi: paradiso delle escursioni estive e del running

Meta invernale ed estiva di turismo nazionale e internazionale, l’Alpe di Siusi è una zona piuttosto estesa (è l’altopiano più vasto d’Europa) che si trova in Alto Adige.

Nota che come “perla degli altopiani”, la Seiser Alm (questa la sua denominazione in tedesco) è un vero e proprio paradiso per tutti coloro che amano l’escursionismo e le altre attività estive come MTB, ciclismo, parapendio, arrampicata sportiva, bouldering, equitazione e golf.

Per non parlare del running: sapevate che nel comprensorio dell’Alpe di Siusi si trova il “Running Park Alpe di Siusi”, costituito da ben 27 tracciati circolari perfettamente segnalati per una lunghezza totale di circa 240 km?

Otto di questi tracciati si trovano tra i 1.800 e i 2.300 m di altitudine, mentre gli altri tra 900 e i 1.100.

Il Running Park Alpe di Siusi è scelto come base per gli allenamenti da maratoneti e atleti di sci di fondo.

Alpe di Siusi: dove soggiornare?

L’Alpe di Siusi offre moltissime possibilità di soggiorno. Un suggerimento che ci sentiamo di darvi è quello di optare per il Seiser Alm Urthaler, gestito da ben 4 generazioni dalla famiglia Urthaler.

Nato come semplice pensione, oggi è un magnifico hotel 5 stelle. Si trova a Compaccio ed è ubicato in una posizione magnifica direttamente sull’Alpe di Siusi, circondato da un paesaggio nientemeno che spettacolare.

Offre agli ospiti una grande varietà di servizi: camere e suite ampie e confortevoli, area saune, piscina panoramica interna con acqua riscaldata a 30 °C e piscina esterna nel giardino dell’hotel, aree per il relax, trattamenti benessere (massaggi di tutti i tipi, peeling, impacchi, fanghi, bagno al fieno, manicure, pedicure, depilazione ecc.), sala per il fitness, raffinata offerta enogastronomica e tanto altro; qui trovi maggiori informazioni e dettagli sull’offerta.

Escursioni sull’Alpe di Siusi: due idee

Ecco un paio di suggerimenti per escursioni da fare sull’Alpe di Siusi.

Iniziamo da un percorso particolarmente affascinante, il Giro del Bullaccia e Panche delle Streghe; è lungo circa 10 km e ha un tempo di percorrenza di circa 4 ore. La partenza è da Compaccio. È necessario prendere il sentiero 14 e PU (strada asfaltata); arrivati a quota 2.000 m si prende il sentiero che conduce prima al rifugio Bullaccia e poi al rifugio Arnica. Si arriva poi alla Wetterkreuz, una croce di legno in un punto panoramico. Si riparte alla volta delle Panche delle Streghe, dei gradini di roccia. Si continua fino alla croce di legno Fillner Kreux. Si seguono poi le indicazioni del segnavia PU e si arriva al ristorante Bullaccia; da qui si può ripartire per Compaccio. Il ritorno può essere fatto anche in seggiovia.

La seconda escursione che vi suggeriamo è un altro itinerario classico: il Sentiero Hans e Paula Steger. Anche questo parte da Compaccio e conduce fino in località Saltria. Non è un sentiero difficile, ma offre la possibilità di ammirare comunque panorami bellissimi. L’inizio del percorso è nei pressi della chiesa di Compaccio. Da qui si devono seguire le indicazioni per il sentiero 30 su strada asfaltata fino all’hotel Steger-Dellai; si prosegue poi fino alla Malga Ritsch e qui ammireremo un panorama magnifico sul Sassolungo e sul Sasso Piatto. Si continua su strada asfaltata fino a quando non si arriva ai prati dell’Alpe di Siusi; da qui il percorso porta nella piccola località di Saltria. La lunghezza del percorso è di circa 10 km. Il tempo di percorrenza è di circa 3 ore e lungo il sentiero si possono leggere varie tavole didattiche. Per la stessa strada dell’andata si può fare ritorno a piedi, ma esiste anche la possibilità di prendere l’autobus.