Allarme a Finale Ligure per una persona in movimento sui binari della ferrovia

Finale Ligure. Aggiornamento ore 10. Rintracciato l’uomo che stava camminando lungo i binari. La circolazione ferroviaria è tornata regolare.

Finale Ligure. Allarme, in questi minuti, per la segnalazione in merito ad una persona che sta camminando sui binari della tratta ferroviaria Genova-Ventimiglia nei pressi di Finale Ligure.

Sul posto stanno intervenendo il personale del 118, i carabinieri, la Polfer e i Vigili del fuoco e ad ora non si hanno notizie precise perchè l’uomo, probabilmente in stato confusionale, si è spostato più volte dalla zona della galleria San Giacomo a via Cadana.

I treni stanno viaggiando con riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato dalle 8.20, con possibili ritardi.

Aggiornamenti a breve.