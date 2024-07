Alla soprano Mariella Devia il “Premio Eccellenza Donna” di Fidapa: il 13 luglio ad Albenga la premiazione

Albenga. La Presidente della FIDAPA sezione di Albenga, Valentina Perna, alla presenza delle autorità della autorità FIDAPA , Stefania Chinellato segretaria Distretto Nor Ovest, Antonella Tosi coordinatrice Revisori dei conti Nazionale e Silvia Calzolaro vice Presidente Fondazione FIDAPA , sabato 13 luglio alle ore 18, nella splendida cornice del giardino della clinica San Michele, consegnerà alla soprano imperiese Mariella Devia il prestigioso riconoscimento.

Il premio, giunto alla sua undicesima edizione, è dedicato a riconoscere e celebrare le donne che hanno dimostrato eccellenza nei loro rispettivi campi e che hanno contribuito significativamente alla società. La presentazione dell’evento sarà affidata a Raffaella Ranise, nota scrittrice di libri e saggi storici dedicati alle grandi casate nobili europee.

Mariella Devia iniziò sedicenne gli studi di canto al Conservatorio di Milano, seguì a Roma la sua insegnante Jolanda Magnoni, e si diplomò al Conservatorio Santa Cecilia. Nel 1973 fece il suo debutto teatrale al Comunale di Treviso in “Lucia di Lammermoor”, ruolo che rimase uno dei suoi principali cavalli di battaglia per oltre trent’anni. La sua carriera si estese gradualmente ai palcoscenici italiani e internazionali, con esordi significativi al Metropolitan Opera House di New York nel 1979 e alla Royal Opera House di Londra nel 1988. Nel nuovo millennio, ha ampliato il suo repertorio a ruoli più drammatici, interpretando le grandi regine donizettiane e debuttando nel ruolo di Norma nel 2013.

Nel 2016 ha vinto gli International Opera Awards come interprete femminile, e nel 2018 è stata insignita del premio “Una vita per la musica” al Teatro La Fenice di Venezia. Recentemente, il suo contributo al belcanto è stato celebrato in un documentario in quattro episodi, “Il Belcanto”, trasmesso su Classica HD.

Il Premio Eccellenza Donna ha un impatto significativo, sensibilizzando l’opinione pubblica sull’importanza del contributo femminile in tutti i settori e promuovendo la parità di genere. Inoltre, il premio rafforza la rete professionale delle donne, creando connessioni e sinergie che arricchiscono il tessuto sociale ed economico del paese.

“Si ringrazia la Clinica San Michele per l’ospitalità e il rinfresco offerto durante l’evento, e il comune di Albenga per il patrocinio, che ha reso possibile l’organizzazione di questa importante manifestazione”, si legge in una nota.