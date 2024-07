Aleramia 2024, a Varazze dal 6 al 13 luglio la rievocazione medioevale degli eventi che portarono alla fondazione della città

Varazze. Sabato 6 luglio dalle 19 alle 23 sul Colle del Parasio a Varazze a partire dalle 19:00 fino alle 23:00 si terrà la rievocazione storica della partenza di Marchese Ugone il Grande datata il 6 luglio 1056 che lasciando il Colle si trasferì presso la Collina di Tasca fondando il nucleo abitativo dell’odierna Varazze.

Una Festa Medioevale organizzata dall’Associazione Culturale di San Donato con il sostegno del Comune di Varazze e la collaborazione di Tre Borghi, l’Associazione Corteo Storico di Santa Caterina, l’Oratorio Salesiano, l’Associazione “Gli Aleramici”

Gli spettacoli aperti a tutti, inizieranno alle 19:00 di sabato 6 luglio fino alle 21:00 per poi ripetersi fino alle 23:00

Stand con panini alla griglia, birre e la possibilità di assaggiare l’Ippocrasso il vino medioevale ricco di miele e spezie oltre – novità assoluta- lo SpritzIppo versione moderna della bevanda medioevale.

Sabato 13 luglio seconda serata di ALERAMIA 2024 con la sfilata medioevale che partendo alle 21:00 dalla centrale Piazza Bovani si dipanerà a partire per le vie del centro con appuntamento e spettacolo storico finale presso le Vecchie Mura nello spazio dell’Oratorio Salesiano di Varazze alle 22.30. Il corteo nelle varie fermate di Piazza Dante e Piazza Sant’Ambrogio proporrà combattimenti, danze e personaggi in abito con la possibilità di conoscere il Marchese Ugone in …carne e ossa!

Il weekend medioevale si completa venerdì 5 luglio con il Giro della Mura con il dottor Guido Pizzorno del Museo Alpicella e con il professor Tiziano Franzi dell’Associazione culturale “U Campanin Russu” per la visita all’interno delle vecchie mura e ai resti delle due antiche Chiese medievali con l’esplorazione della più ampia raccolta cittadina di antiche iscrizioni e lapidi. L’appuntamento è venerdì 5 luglio alle ore 19 presso l’Oratorio dell’Assunt.