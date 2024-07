“Alcune strade di Savona di notte diventano piste da corsa”, l’assessore: “Valuteremo l’installazione dei rilevatori di velocità”

Savona. “A Savona alcune strade di notte diventano piste da corsa. Tra queste corso Ricci, via Nizza,corso Vittorio Veneto e corso Tardy e Benech. Chiedo di intervenire per contrastare questo fenomeno”. La richiesta arriva alla giunta durante il consiglio comunale tramite l’interpellanza del consigliere Carlo Frumento.

“Suggerisco autovelox, semafori intelligenti, dossi anche se per questi ultimi mi è stato detto che non si possono mettere in queste vie”, prosegue Frumento.

Replica l’assessore Ilaria Becco: “Sui dossi confermo che non possono essere posizionati sulle strade percorse da mezzi di soccorso e pronto intervento, diversi gli attraversamenti pedonali rialzati ma ma anche in questo caso viene sconsigliata l’installazione in strade di scorrimento. Stiamo valutando altre modalità come i rilevatori di velocità che non hanno effetto sanzionatorio ma di prevenzione”

E aggiunge: “Ne abbiamo installato uno alla Villetta e valuteremo di implementarli dove possibile. Per quanto riguarda gli autovelox aspettiamo che si sciolgano i nodi e sia più chiara la normativa”

In corso Tardy e Benech si valuta un impianto semaforico davanti alla chiesa San Paolo.