Albissola, la proposta della minoranza: “Semafori e attraversamenti pedonali rialzati per migliorare la sicurezza lungo l’Aurelia”

Albissola Marina. Installare semafori e attraversamenti pedonali rialzati per migliorare la sicurezza di veicoli e pedoni in transito lungo l’Aurelia ad Albissola Marina. E’ la proposta che arriva dai consiglieri di minoranza di “Tradizione e Futuro Albissola”.

“In attesa che venga elaborato l’ipotetico (e forse irrealizzabile) progetto di realizzazione di sottopassaggi pedonali lungo l’Aurelia presente nel programma elettorale del sindaco Gianluca Nasuti, proponiamo una soluzione molto più concreta e, soprattutto, di facile ed immediata attuazione. La soluzione consiste nell’istallazione di due impianti semaforici ‘a prenotazione da parte dei pedoni’ in corrispondenza degli attraversamenti pedonali all’altezza Bagni Lido ed all’altezza Prana (come quello, ad esempio, presente a Savona in corrispondenza della Fortezza Priamar), nonché nella realizzazione di tre intersezioni pedonali rialzate in sostituzione degli attuali tre attraversamenti pedonali nel tratto di Aurelia tra San Benedetto e Prana. Sarebbe, inoltre, auspicabile che i due impianti fossero alimentati da pannelli fotovoltaici dotati di accumulatori”.

“Questa proposta nasce dall’esigenza sempre più crescente, urgente ed improrogabile, di rendere sicuri gli attraversamenti pedonali nel tratto dell’Aurelia che attraversa il centro abitato di Albissola, oltre a rendere più fluido il traffico veicolare (sia in alta che in bassa stagione). Per di più, abbinare l’istallazione dei semafori agli attraversamenti pedonali rialzati è la soluzione progettuale migliore per una maggiore sicurezza dei pedoni nelle aree urbane, tanto più, nell’attraversamento all’altezza Bagni Lido ove l’Aurelia fa una leggera curva per cui gli automobilisti transitanti da Savona verso Genova spesso si accorgono, solo all’ultimo momento, del pedone nell’atto di attraversare la strada”.

“L’istallazione dei semafori comporterebbe, inoltre, la possibilità per l’amministrazione comunale di dirottare la polizia municipale verso incombenze differenti dalla direzione del traffico durante la stazione di maggiore affluenza turistica”.

Il gruppo consiliare “Tradizione e Futuro Albissola” chiede che l’amministrazione comunale si faccia “promotrice e parte diligente con Anas affinchè installi i due impianti semaforici nel più breve tempo possibile e realizzi tre intersezioni pedonali rialzate in sostituzione degli attuali tre attraversamenti pedonali nel tratto di Aurelia tra San Benedetto e Prana e chiede, infine, di venire coinvolto nella pianificazione e progettazione delle istallazioni proposte”.