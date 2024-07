Albenga, via alla sperimentazione taser per la polizia locale: sarà in dotazione a 2 agenti di pubblica sicurezza

Albenga. Con apposita delibera di giunta, votata all’unanimità, il Comune di Albenga ha deciso di fornire il proprio via libera alla sperimentazione taser in dotazione alla polizia locale.

È stato altresì approvato il “Regolamento per la sperimentazione dell’arma ad impulsi elettrici da parte del corpo di polizia locale”, composto da 8 articoli.

La sperimentazione, come si legge nel documento, “avrà una durata di 6 mesi” e il taser “sarà fornito a due unità di personale (su base volontaria), munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza”.

“La pistola a impulsi elettrici, – come spiegato nell’articolo 3 del Regolamento, – è un’arma propria, capace di proiettare due dardi, fino a 8 metri circa di distanza, che rimangono collegati all’arma per mezzo di fili conduttori di corrente elettrica, al fine di inibire tutte le funzioni motorie volontarie del soggetto raggiunto dai dardi”.

“Si tratta di un ulteriore passo avanti per la sicurezza, – ha dichiarato con soddisfazione l’assessore Mauro Vannucci. – Il taser è uno strumento a difesa degli agenti, che devono procedere ad arresti ritrovandosi sempre più spesso di fronte soggetti difficoltosi, che oppongono resistenza, anche violenta (QUI la notizia di un recente arresto, con ausilio del taser, ad opera dei carabinieri di Albenga). Ma fornisce anche garanzie per i cittadini”.

Sarà organizzato anche “un apposito corso di addestramento per il personale assegnatario dell’arma, effettuato d’intesa con il 118 Savona Soccorso”, come si evince dall’articolo 5.

Infine, come recita l’articolo 8 del Regolamento: “A conclusione del periodo di sperimentazione, che come stabilito dalla legge avrà una durata di 6 mesi, il comandate del corpo polizia locale di Albenga inoltrerà apposita relazione al consiglio comunale per documentare l’esito della sperimentazione stessa”.

“Questo progetto ovviamente non si realizzerà, come si suol dire, dall’oggi al domani, ma si tratta dell’inizio di un percorso, – ha spiegato ancora Vannucci, – La delibera recentemente approvata, infatti, dà il via ad un iter, che passerà attraverso un corso di addestramento ed un esame. Se tutto andrà come previsto, a quel punto il Comune provvederà all’acquisto delle pistole a impulsi elettrici per dotare i nostri agenti”.

E le novità, in termini di sicurezza, non finiscono qui: “Il prossimo passo ci vedrà impegnati nel miglioramento e potenziamento degli impianti di videoserveglianza della città, un altro strumento fondamentale”, ha concluso Vannucci