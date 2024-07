Albenga, tragedia in spiaggia a Vadino: settantanovenne muore sotto il sole

Albenga. Tragedia in spiaggia a Vadino, questo pomeriggio (15 luglio), dove una signora di 79 anni è deceduta, probabilmente, a causa di un arresto cardiocircolatorio.

Dalle prime informazioni apprese l’anziana sarebbe una residente del posto e purtroppo non sono serviti i tentativi di rianimo da parte dei soccorritori.

In un primo momento i presenti in spiaggia, assistiti telefonicamente dal 118, hanno affettato un massaggio cardiaco poi appena arrivata l’automedica ha proseguito il tentativo ma non c’è stato nulla d fare se non constatare il decesso.

Oltre all’automedica del 118 sul posto sono intervenuti la capitaneria di porto di Savona e la Croce Bianca di Albenga.

Notizia in aggiornamento