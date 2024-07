Albenga, rottura improvvisa e Trincheri senza aria condizionata: intervento urgente di sostituzione

Albenga. Un imprevisto, non certo da poco visto il periodo, ha causato la rottura dell’impianto di refrigerazione dell’Istituto Domenico Trincheri di Albenga. Ma la direzione è subito corsa ai ripari e, a spese proprie (75mila euro oltre IVA), sta provvedendo alla risoluzione del problema che, da oggi, sarà solo un ricordo.

La problematica è figlia della rottura prima dei motori refrigeranti e poi del compressore, che di fatto, ha privato la struttura dell’aria condizionata proprio all’inizio dell’estate (lo spazio da rinfrescare è di circa 5mila mq.).

“In questa emergenza, per fortuna, il tempo si è mantenuto abbastanza fresco, per cui i degenti non hanno patito situazioni di caldo eccessivo”, – ha spiegato il presidente dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri, Antonio Bortolaso, ai microfoni di IVG.

“E dopo attenta ricerca, la direzione dell’Istituto, in pochi giorni, ha individuato una ditta specializzata, che si è impegnata a sostituire tutto il blocco refrigerante (tre motori ed un compressore)”, ha proseguito.

Per riuscirci è stato necessario l’intervento di una “super” gru della società Vernazza che, nella giornata odierna (4 luglio) sta provvedendo alla rimozione dei vecchi motori dal tetto dell’Istituto per ricollocare i nuovi, cosi da poter affrontare con tranquillità il caldo estivo.

Per consentire le operazioni, è stata temporaneamente chiusa al traffico una porzione di via Carloforte (quella antistante l’ingresso dell’Istituto), che sarà poi riaperta non appena terminato l’intervento di rimozione e sostituzione.