Albenga, rischia di annegare: salvato da bagnini e personale medico e trasporto d’urgenza in ospedale

Albenga. Allarme per un annegamento ad Albenga. È scattato questa mattina, pochi minuti prima delle 10, in via Deportati Albenganesi.

Stando a quanto riferito, un uomo si è concesso un bagno in mare, ma all’improvviso, mentre si trovava in acqua, ha accusato un malore.

Immediato l’intervento dei bagnini, che sono riusciti a riportare l’uomo a riva e hanno iniziato le operazioni di rianimazione. Sul posto sono poi intervenute un’ambulanza della croce bianca di Albenga e l’automedica del 118.

Il bagnante ha ingerito parecchia acqua, ma nel momento in cui è stato caricato sull’ambulanza pare respirasse di nuovo autonomamente.

È stato comunque trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.