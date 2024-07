Albenga, proseguono gli interventi di sistemazione di asfalti e attraversamenti pedonali

Albenga. Proseguono, ad Albenga, gli interventi di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e di alcuni tratti di asfalto particolarmente ammalorati.

Tra gli ultimi tratti ripristinati o in corso di ripristino attualmente ci sono: quello in via Vittorio Veneto; i due attraversamenti in via Piave; un attraversamento in via dei Mille dove è stato inoltre ripristinato un tratto di asfalto che aveva subito dei cedimenti; un attraversamento in via Trieste; due attraversamenti con relativa messa in sicurezza di alcuni tratti ammalorati a causa della presenza di radici di alberi in via Nazario Sauro.

Le opere di manutenzione continuano, secondo la programmazione dettata dall’amministrazione, in tutta la città.