Albenga, premiato Samuele Iorio nell’ambito di “Un mare di Fitness”

Albenga. Nell’ambito della serata di “Un mare di Fitness”, domenica 30 giugno ad Albenga è stato premiato il vicecampione mondiale Wako Pro K1-58,2 kg, il ventitreenne Samuele Iorio.

Al campione del Kombat Team Alassio è stata consegnata una targa di riconoscimento da parte del sindaco Riccardo Tomatis a nome della città di Albenga. Presente anche il suo coatch Alessandro De Blasi.

Samuele Iorio ha vinto il titolo italiano Wako Pro di K1 nel 2023 e nel 2024 ed ha disputato il match valevole per il titolo mondiale wako pro di K1 lo scorso 15 giugno a Genova nell’ambito della manifestazione “Tempus Loquendi Tempus Belli – Battaglia sotto la Lanterna”. Dopo un incontro combattutissimo e molto spettacolare la vittoria è andata al campione mondiale in carica, il francese Luc Genieys, ma Iorio con un match tutto all’attacco e con colpi potentissimi ha dimostrato di essere al livello dei migliori al mondo e sicuramente, come ha dichiarato anche il suo coach Alessandro De Blasi, ci saranno per lui altre occasioni importanti a livello internazionale.