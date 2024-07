Albenga, l’anno scolastico al nido d’infanzia “Roberto di Ferro” si chiude in dolcezza

Albenga. È terminato l’anno scolastico al nido d’infanzia “Roberto Di Ferro” di Albenga, che quest’anno si è svolto nell’ex scuola Carenda completamente rinnovata per accogliere i bambini da 0 a 3 anni e che a settembre riprenderà nella sua tradizionale sede completamente rinnovata.

Un anno educativo come sempre ricco di attività ed esperienze che si è chiuso in maniera ancora più dolce grazie alla “Casa del Gelato” che ha regalato diversi chili di gelato.

Afferma Valentina Orso, coordinatrice del nido: “Siamo giunti al termine di quest’anno educativo, un vero viaggio che ci ha permesso di dare spazio all’immaginazione e di esplorare il nostro territorio conoscendo nuovi mezzi di trasporto, dagli aerei nel periodo natalizio, sino al trenino di questo venerdì: un percorso di crescita e di conoscenza che ha messo sempre al primo posto la condivisione e la collaborazione delle famiglie e di tutta la comunità. Un ringraziamento speciale alla Casa del Gelato per il buonissimo gelato che ci ha regalato. È stato un dono molto gradito da grandi e piccini”.

L’assessore alle politiche sociali Marta Gaia: “È terminato quest’anno scolastico che siamo riusciti a garantire grazie agli interventi di adeguamento effettuati nell’ex scuola di Carenda. Il prossimo anno scolastico riprenderà in via Torino in una scuola dell’Infanzia ancora più funzionale e bella che garantirà spazi adeguati dove svolgere tante attività anche legate al nostro territorio. Ringrazio le educatrici per l’impegno e la professionalità con la quale portano avanti i progetti educativi ed auguro a tutti una buona estate”.