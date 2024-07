Albenga: iniziano i carotaggi del terreno per il collettamento di Vadino, lavori al via in autunno

Albenga. Oggi, martedì 16 luglio, la ditta aggiudicatrice dell’appalto (finanziato con fondi PNRR 3.923.689 più IVA), con l’assistenza della Soprintendenza Archeologica, per realizzare il collettamento di Vadino alla rete fognaria, inizierà i saggi per il campionamento di terre e rocce da scavo, necessario per realizzare il progetto esecutivo dell’opera.

Le operazioni interesseranno: vico Vadino, via Piave, via Molino di S. Clemente e il piazzale dell’ex Tribunale. Le prove saranno effettuate da oggi martedì 16 luglio fino a venerdì 19 luglio.

Si precisa inoltre che l’opera sarà cantierata e i lavori, finanziati con fondi PNRR così come determinato da D.M. del 9 agosto 2023 n.262, inizieranno in autunno.

Le tubazioni partiranno dall’attuale depuratore di Vadino che diventerà stazione di rilancio, percorreranno via Michelangelo, via Piave fino al Ponte Viveri dove gireranno a sinistra verso via tranvolatore Atlantici, via Viveri d via al Molino fino al ponte dell’Aurelia. Passeranno sotto lo stesso e arriveranno davanti all’ex Tribunale dove sarà realizzata una vasca di raccolta. I reflui da qui entreranno nella rete fognaria cittadina e raggiungeranno prima viale 8 Marzo e quindi l’impianto di viale Che Guevara) è previsto il completo ripristino del manto stradale delle aree interessate dallo scavo.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Dopo l’attivazione nel 2020 dell’impianto di viale Che Guevara che ha permesso la depurazione del 70% della città, oggi si prosegue dritti verso il collettamento anche della sponda destra del fiume Centa. Questo importantissimo risultato, dobbiamo ricordarlo, è stato possibile grazie all’interessamento e all’iniziativa del Comune di Albenga, che per primo presentò ad APS un progetto per il collettamento di Vadino, progetto che permise l’apertura della conferenza dei servizi e conseguentemente la candidatura del progetto – rivisitato e revisionato – al bando per accedere al finanziamento dei fondi PNRR, poi ottenuti come da D.M. del 9 agosto 2023 n.262″.

“Dopo che molte Amministrazioni se lo erano poste come obiettivo, senza riuscire però a perseguirlo, l’Amministrazione Tomatis è riuscita nello scopo ed Albenga avrà la depurazione completa dei reflui. In questo modo la città continuerà a crescere sia in termini di sviluppo che in termini turistici e di qualità dei servizi”, evidenziano dal Comune.

Conclude il Sindaco Tomatis: “Le lavorazioni per il passaggio dei tubi inizieranno in autunno e, con gli uffici comunali, seguiremo da vicino tutte le fasi di lavorazione”.