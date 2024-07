Albenga, incidente a Campochiesa: due feriti e soccorsi mobilitati

Albenga. Incidente questa mattina (25 luglio) a Campochiesa. È successo intorno alle 8,45.

Stando a quanto riferito, a rimanere coinvolta sarebbe stata una moto, che avrebbe fatto tutto da sola.

Due i feriti e soccorsi mobilitati. Sul posto, due ambulanze, rispettivamente della croce bianca di Borghetto e della croce rossa di Ceriale e l’automedica del 118.

Sul luogo dell’accaduto anche gli agenti della polizia locale di Albenga per svolgere i rilievi del caso e ricostruire la dinamica del sinistro.

Per fortuna, nessuno è rimasto ferito in modo grave: entrambe le persone a bordo della moto, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, sono state trasportate, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.