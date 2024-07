Albenga in lutto per la scomparsa Giovanni Brunengo “Gianni Miretta”

Albenga. Lutto ad Albenga per la scomparsa di Giovanni Brunengo detto “Gianni Miretta”. A darne il triste annuncio la moglie Lucilla, i figli Danilo e Giorgio, il cognato Fulvio, la cognata Eva, i nipoti e pronipoti e i parenti tutti.

Il sindaco Riccardo Tomatis lo ricorda: “Gianni ha attraversato la storia della città di Albenga vivendola a pieno. Sempre attivo politicamente ha sempre dimostrato un grande interesse per la pubblica amministrazione e spesso ci siamo confrontati su diverse tematiche. Porgo le più sentite condoglianze a tutta la famiglia in questo momento di grande dolore”.

Lo ricorda anche l’assessore Mauro Vannucci che afferma: “Gianni era una persona seria e generosa. Ha sempre svolto il suo lavoro e ogni suo incarico con professionalità e grande discrezione. Era un uomo fermo nei suoi valori e non aveva paura di difendere le sue idee e le sue convinzioni. Per me era un vero amico e un prezioso consigliere politico”.

Tutta l’amministrazione si unisce alle condoglianze.

Il funerale si terrà venerdì 26 luglio alle ore 9.30 nella cattedrale San Michele. il rosario sarà recitato domani, giovedì 25 luglio alle ore 19.30 nella camera mortuaria dell’Istituto Trincheri.