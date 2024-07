Albenga in lutto per la scomparsa di Marcello Fulcheri: titolare per 50 anni della Vetreria Albenganese

Albenga. Si è spento ad 87 anni, Marcello Fulcheri, titolare per oltre 50 anni, della storica impresa artigianale, Vetreria Albenganese.

Piemontese di origine ma albenganese di adozione, era molto conosciuto, non solo per il suo lavoro, ma anche per essere un esperto cacciatore e un camperista della prima ora.

Lascia i figli Cinzia e Danilo, il genero Antonio, la nuora Noemi, l’adorata nipotina Giulia e il suo amato cane Camilla.

Il rosario sarà recitato questa sera (domenica 28 luglio), alle 18, presso la camera mortuaria dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. I funerali saranno celebrati domani (lunedì 29 luglio), alle 15,30, in cattedrale San Michele.