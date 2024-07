Albenga, Ciangherotti (FI): “Forza Italia riparte da un ottimo risultato e un consigliere eletto. I partiti non sono un problema, ma un valore”

Albenga. “Le sconfitte vanno sempre accettate, perché rappresentano la volontà dei cittadini, e subito dopo capite, perché gli errori vanno prima individuati e poi superati. Nonostante il risultato complessivo non favorevole, ad Albenga Forza Italia ha ottenuto il 9,60% dei voti, in piena sintonia con l’ottimo trend nazionale del partito (9,61%). Un risultato eccezionale e assolutamente non scontato, specialmente in una tornata elettorale dominata da tre liste civiche con forti connotazioni politiche di centrosinistra”. Lo dichiara il vice coordinatore provinciale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

“Tuttavia, il gruppo di Forza Italia a sostegno di Nicola Podio ha raccolto oltre mille preferenze, un dato che sicuramente merita una riflessione. I partiti rappresentano un problema nella misura in cui chi li rappresenta (a livello locale, provinciale, regionale e nazionale) non è presente su un territorio e non lavora a stretto contatto con le comunità – sottolinea Ciangherotti -. La fiducia dei cittadini in un progetto e il sostegno ai candidati nascono quando chi fa politica riesce a mantenere un canale di ascolto costante e diretto con i cittadini. I partiti non sono un problema, ma uno strumento fondamentale che racchiude valori in cui le persone, pur con sensibilità diverse, possono riconoscersi. Da questo punto di vista, sono estremamente soddisfatto e orgoglioso della squadra di Forza Italia di Albenga e del modo in cui i singoli candidati hanno comunicato le loro idee agli albenganesi. E i risultati si sono visti. Ecco perché continueremo a lavorare insieme, non solo in consiglio comunale, dove la consigliera Ginetta Perrone rappresenterà le istanze dei cittadini, ma anche all’esterno, insieme a coloro che hanno partecipato all’ultima campagna elettorale e che, con rinnovata fiducia, continueranno a dare un prezioso contributo a questo gruppo”.

“Il risultato delle urne va capito e rispettato, ma dobbiamo anche dire con chiarezza che la nostra visione per il rilancio di Albenga è ben diversa da quella proposta dalla nuova amministrazione. Il rispetto delle istituzioni è un principio cardine di Forza Italia, ma l’accondiscendenza incondizionata alle proposte della maggioranza non è pensabile. Le contrapposizioni in una democrazia non sono un male, ma piuttosto un’opportunità e un impulso fondamentale per il dibattito pubblico. Una parte importante dell’elettorato albenganese ha dato fiducia al nostro programma elettorale. Ora spetta a tutto il centrodestra comprendere le ragioni che hanno spinto molti elettori a votare un candidato sindaco e tre liste civiche di centrosinistra, magari anche obtorto collo. Siamo convinti della validità delle nostre idee per il bene di Albenga. Ora lavoriamo insieme per costruire una squadra capace di riconquistare la fiducia dei cittadini e riportare il centrodestra al governo della città”, conclude il vice coordinatore provinciale di Forza Italia.