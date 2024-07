Albenga, Ciangherotti e Perrone (FI): “Foto bidoni lavati sulla pagina del Comune, assurdo vanto dell’ordinaria amministrazione”

Albenga. “Bidoni lavati ‘in prima pagina’ sui social istituzionali del Comune di Albenga? Un fatto che dovrebbe essere considerato di ordinaria amministrazione e non messo in evidenza dalla maggioranza come un vanto di fronte all’opinione pubblica, a maggior ragione quando si tratta di un servizio dovuto”. Lo dichiarano il coordinatore cittadino di Forza Italia Eraldo Ciangherotti e il consigliere comunale forzista Ginetta Perrone.

“Non si capisce il senso di esaltare un’operazione che dovrebbe essere una routine quotidiana – spiegano -, in particolare durante il periodo estivo, mentre nella pratica viene effettuata sì e no una volta al mese. E la stessa sorte riguarda anche altre zone della città, come Vadino e il lungomare, solo per citare due esempi, dove i lavaggi sono l’eccezione e non la regola. È inutile chiedere ai cittadini di dare il buon esempio quando è l’amministrazione stessa a offrirne uno negativo”

“Forza Italia presenterà una mozione per richiedere che il centro storico venga lavato, come oggi post Palium in via straordinaria, almeno una volta alla settimana e che il servizio di pulizia venga effettuato con puntualità anche nelle aree più trascurate. Ci vantiamo di avere un gioiello tra le mura antiche che però non viene mai lavato… e passeggiando, in alcuni carruggi, se ne apprezza l’essenza. Pulizia e lavaggio sono tutti servizi che rientrano nei doveri fondamentali di chi amministra e devono essere realizzati senza ricorrere a campagne di autocelebrazione sui social”, concludono Ciangherotti e Perrone.