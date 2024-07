Albenga. Cala il sipario sulla XIV edizione del Palio Storico di Albenga con cinque giornate di grande successo. Vincitore del “Palio” è il Quartiere Santa Maria, mentre il Quartiere Sant’Eulalia si aggiudica la gara della “Storicità” con l’omaggio del main sponsor Peirano Bevande.

L’edizione 2024 ha visto la partecipazione di migliaia di persone, famiglie, bambini, giovani e meno giovani, il Palio Storico di Albenga è diventato un evento adatto a tutti, grazie alle tante energie messe in campo dall’organizzazione e per la differente offerta proposta.

Corteo storico, Palio dei Quartieri, gli angoli rievocativi con gli antichi mestieri, spettacoli di giocolieri, musici e animatori, giullari e mangiafuoco, danze, combattimenti in armi, tornei di cavalieri e armigeri alle porte.

Un’atmosfera incredibile che ancora si respira per la città, dove i quattro Quartieri (San Giovanni, San Siro, Santa Maria e Sant’Eulalia) si sono sfidati all’ultimo respiro nelle gare del “Palio” -tiro con l’arco, la famiglia medievale, il tiro alla fune e il gioco della sassaiola per i quali ringraziamo la sezione AIA di Albenga per il supporto tecnico fornito capitanati dal responsabile gare palio Giacomo Di Gangi – e nella gara della “Storicità”.

Piazza che è stata anche palcoscenico di grandi spettacoli dei vari artisti intervenuti in questa edizione: Milfo lo Buffon Giullare e Leo Gobbo, Pierpaolo Pederzini, La Compagnia del Coniglio, Arkana Pipe Band, i Tamburini del Podestà, La Duecentesca, Pyroetnico e La Chimica del Fuoco, L’Ordine del Gheppio, La Compagnia dei Merli d’acciaio e tutti gli altri gruppi intervenuti a supporto dei singoli Quartieri.

Un ringraziamento a Michele Agostini e l’associazione “Luporum Filii” per l’organizzazione del tiro con l’arco. Vincente la nuova formula proposta, in via sperimentale, con partenza già dal mercoledì, di una giornata dedicata interamente alla storicità, alla rievocazione, alle rappresentazioni dei Quartieri e alla cena medievale. Progetto sul quale lavoreremo sicuramente già da settembre per la realizzazione della prossima edizione.

Ogni Quartiere ha rievocato ambienti e mestieri. Dall’economia circolare, l’antico mercato e la cartiera del Quartiere Sant’Eulalia alla cereria, la bottega, il fabbro e il falegname del Quartiere San Giovanni, dalla Locanda del viandante e ristoro per i cavalieri e il villaggio del Quartiere Santa Maria al mercato e la conciatura e lavorazione delle pelli del Quartiere San Siro. Un viaggio nel tempo grazie al meticoloso lavoro svolto dagli storici dei Quartieri in collaborazione con esperti professionisti e coordinati dal responsabile alla Storicità Dott. Nicolò Staricco.

La Presidente Nicoletta Bellando: “Ringrazio a nome dell’Associazione Rievocatori Ingauni il Comune di Albenga per il patrocinio e il contributo concesso, al Ministero della Cultura e alla Regione Liguria per il riconoscimento del grande lavoro svolto dai Quartieri e un particolare ringraziamento allo sponsor Peirano Bevande -main sponsor dell’evento- che da anni non fa mai mancare il proprio supporto anche grazie alla collaborazione con Acqua di Calizzano, sponsor tecnico dell’evento.

Grazie all’Associazione Culturale La Duecentesca per il supporto, per il servizio di armigeri, per le rappresentazioni con banchi storici in Piazza San Domenico e per gli spettacoli dei Cavalieri proposti nelle serate di venerdì e sabato sera e a tutti gli artisti intervenuti per i fantastici spettacoli proposti.

Un ringraziamento speciale va all’Amministrazione, a tutti i volontari della sicurezza intervenuti, i dipendenti comunali, i giudici, la sezione AIA Albenga. Tutti i gruppi di artisti intervenuti nell’edizione 2024, Fausto Scola e Micaela per la cucina, tutti i soci dell’Associazione Rievocatori Ingauni e i soci dei Quartieri, Mattia Righello e tutto lo staff dell’agenzia Mway Communication & Events per la regia, la direzione di palco e la comunicazione dell’evento coadiuvato da una squadra di fotografi e content creator”.

Le dichiarazioni del responsabile Storicità Nicolò Staricco: “L’edizione 2024 del Palio, conclusa con la serata di Domenica 22 Luglio, ha veduto felicemente nelle aspettative e nei fatti, un netto miglioramento sul piano storico – rievocativo. Albenga, già nel clima di festa e spettacoli che si è respirato per l’accoglienza, i riti e il congedo di Papa Innocenzo IV, di passaggio nel 1251 lungo la direttrice costiera ligure, ha assistito a una disfida per l’area “Storicità” tra quartieri di già buon livello. I tre giudici chiamati quest’anno, accademici e/o rievocatori di competenza e esperienza notevoli, hanno salutato positivamente in genere la rievocazione albenganese, giudicando analiticamente le due macro – aree dell’offerta storica dei quartieri, ovverosia abiti/ corteo e mestiere storici, decretando a riconferma dell’anno passato, il Quartiere Sant’Eulalia come vincitore per il premio storicità”.

“Il Palio Storico di Albenga è ancora un evento emergente tuttavia promettente, vedendo, per sforzi e buona volontà dei suoi tanti membri, i risultati di studio, ricerca, perfezionamento sul piano culturale e della mentalità rievocativa, negli ultimissimi anni. Ringrazio tutti coloro, persone e/o enti che hanno permesso anche quest’anno l’evento; il Comune di Albenga e i tanti collaboratori, colleghi e amici con cui ho condiviso la direzione dell’evento; gli spettabili giudici e tutti i consulenti alla “storicità” con il cui consiglio si permette la crescita integrale su questo singolare cammino; i quartieri per i loro grande lavoro e tutti i convenuti alla cena medievale e alle giornate di Palio”.

Il responsabile Gare del Palio Giacomo di Gangi: “Il Quartiere di Santa Maria ha vinto il Palio 2024. In qualità di Responsabile dei giochi desidero ringraziare e complimentarmi con tutti e quattro i Capitani: il successo di questa edizione è merito di un lavoro di squadra continuativo non solo su un discorso di regolamenti, ma anche di etica. L’etica attiene agli atteggiamenti mentali e ai comportamenti delle persone: nello sport l’avversario non è il nemico, ma un altro essere umano da incontrare, conoscere e con una passione condivisa. Gli abbracci e le strette di mano tra i componenti delle squadre e di noi arbitri, che il pubblico ha vissuto in piazza al termine di tutti i giochi, per me è il ricordo più bello che porterò nel cuore di questa edizione. Ringrazio il Direttivo dei Rievocatori Ingauni, i Quartieri, l’amministrazione comunale, l’Associazione Italiana Arbitri sezione di Albenga, e tutti coloro che in qualche modo mi hanno dato la possibilità, anche quest’anno, di vivere tutto questo!”.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Il Palio è il più grande evento dell’estate albenganese ed è un cantiere in continua evoluzione che tiene conto delle esperienze che ogni anno vengono vissute. È, quindi, soggetto a continui cambiamenti fermo restando che rimane uno degli eventi più attrattivi dell’estate dell’intera provincia. Questo è un patrimonio che non si deve disperdere”.

“Il Palio si compone di diversi momenti che sono in prevalenza culturali e storici durante il tardo pomeriggio e la sera per poi passare a momenti agonistici durante le gare e le sfide tra i Quartieri e conviviali legati alle cantine. Ogni componente è importante per un suo aspetto e imprescindibile per il Palio Storico di Albenga. Ringrazio tutti gli organizzatori, i Quartieri, l’associazione Palio, Mway Communication, i volontari e tutti coloro che hanno partecipato all’evento”.

Tante le foto e i video realizzati durante l’evento che sarà possibile trovare sui canali ufficiali dell’evento: www.facebook.com/PalioStoricoAlbenga, www.instagram.com/paliostoricoalbenga e sul sito www.paliostoricoalbenga.it e www.rievocatoriingauni.it

Il “Palio Storico di Albenga” è stato organizzato dall’A.P.S. Rievocatori Ingauni, Quartiere San Giovanni, Quartiere San Siro, Quartiere Sant’Eulalia e Quartiere Santa Maria in collaborazione con il Comune di Albenga e l’agenzia Mway Communication & Events di Mattia Righello.