Albenga: bimba di cinque anni ha un malore in piscina, in codice rosso al Gaslini

Albenga. Attimi di paura questo pomeriggio ad Albenga dove una bimba di cinque anni ha accusato un malore e non dava più segni di vita. L’allarme è stato lanciato intorno alle 17.30 in un residence della città ingauna dove la piccola soggiorna in questo periodo con la famiglia.

Fortunatamente il bagnino si è accorto subito della gravità della situazione e le ha effettuato le manovre di rianimazione, grazie alle quali la bambina è tornata cosciente.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce bianca di Borghetto Santo Spirito, il personale del 118 e l’elisoccorso Drago, che l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale Gaslini di Genova in codice rosso.