Albenga, atto formale per il nuovo ecocardiografo al Santa Maria di Misericordia

Albenga. E’ stato firmato ufficialmente questa mattina (martedì 16 luglio) tra il Presidente della Croce Bianca Dino Ardoino e il Direttore Generale dell’ASL 2 savonese Michele Orlando, l’atto di donazione modale – ossia vincolata all’utilizzo nell’ospedale di Albenga – dell’ecocardiografo acquistato grazie alla raccolta fondi organizzata dal comitato spontaneo #senzaprontosoccorsosimuore.

Afferma il consigliere comunale Giorgio Cangiano, presente al momento dell’atto di donazione: “Oggi, davanti al notaio Basso, abbiamo formalizzato la donazione all’ASL2 dell’ecocardiografo acquistato grazie alle donazioni di molti cittadini, associazioni e fondazioni. Si tratta di una donazione modale ossia vincolata all’utilizzo nell’ospedale di Albenga. Troppe volte, infatti, è accaduto che al nostro ospedale venisse tolto più che dato, ma, in questo modo, l’ecocardiografo rimarrà sempre ad Albenga e se ciò non dovesse avvenire ritornerà nella disponibilità della Croce Bianca. Ringrazio tutti i cittadini e le associazioni che hanno fatto una donazione. Un ringraziamento particolare per l’entità del contributo va alla Fondazione De Mari e alla famiglia Ricci, determinanti nel raggiungimento dell’obiettivo”.

L’ecocardiografo è già stato consegnato all’Ospedale Santa Maria di Misericordia, è già stato fatto il collaudo del macchinario stesso e, nei prossimi giorni, sarà completata la formazione del personale medico in modo che tutti i cittadini potranno beneficiare di questo importante strumento che permetterà di eseguire esami diagnostici fondamentali e di farlo sul nostro territorio.