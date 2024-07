Albenga, al via la riqualificazione di piazza del Popolo. Il sindaco Tomatis: “Nuovo centro di aggregazione”

Piazza del Popolo ad Albenga ritorna a essere punto di ritrovo e aggregazione grazi agli interventi di restyling in corso.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Grazie alla continuità e a una programmazione seria e continua, proseguono gli interventi su tutta la città. Il focus in questo momento riguarda le principali piazze cittadine oggetto di interventi importanti che porteranno ad una loro completa riqualificazione. Le lavorazioni, iniziate nelle scorse settimane (per tutti gli interventi), prevedono diversi lotti funzionali che, tuttavia, porteranno notevoli vantaggi già da subito”.

Parliamo di Piazza Europa, dove stanno proseguendo i lavori di completa riqualificazione e manutenzione straordinaria, con il risanamento delle parti in muratura ammalorate e la loro tinteggiatura, la sistemazione di tutte le 18 panchine presenti che saranno realizzate con piastrellatura antiscivolo in gres porcellanato con angoli smussati, la completa manutenzione del parco giochi per bambini e la potatura degli alberi di eucalyptus. Inoltre, sono state direzionate le telecamere esistenti in modo da disincentivare nuovi atti di vandalismo e risalire ai responsabili facilmente se dovessero essere compiuti.

Piazza Matteotti, dove sono iniziati gli interventi di demolizione per il rifacimento della scala che dalla piazza porta a salita Patrioti. L’intervento prevede anche un miglioramento estetico della scala e la realizzazione di un marciapiede che permetterà un migliore collegamento con l’entrata della stazione ferroviaria. Si riuscirà a dare una risposta funzionale ai cittadini e ai residenti della zona.

Piazza del Popolo il cui progetto complessivo prevede un completo restyling con interventi nei controviali, la realizzazione di pensiline moderne e leggere per il mercatino dei prodotti del territorio, la demolizione dell’ex bar Sati, il posizionamento di bagni pubblici accessibili anche per disabili e, già in realizzazione nel primo lotto, l’eliminazione di zone d’ombra e nascoste create dalla presenza di aiuole per la realizzazione di un palco con gradini e sedute che non solo potrà essere utilizzato per la realizzazione di eventi, ma diventerà importante punto di ritrovo e centro di aggregazione.

Proprio in merito al palco sottolinea ancora il sindaco Riccardo Tomatis: “Pensiamo alle gite scolastiche o alle comitive di turisti che ormai siamo abituati a vedere ad Albenga, in piazza del Popolo potranno trovare un facile punto di ritrovo dove sedersi, parlare e organizzare la visita alla nostra splendida città. Non solo, infatti, la struttura che realizzeremo – grazie agli spazi aperti, luminosi e fruibili – sarà molto più che un palco fisso da utilizzare per molti eventi (risparmiando risorse e il lavoro di montaggio e smontaggio di palchi), sarà vero e proprio punto di aggregazione della nostra città”.

“Naturalmente piazza San Michele, cuore del nostro centro storico, rimarrà punto di riferimento per le manifestazioni più importanti a tema culturale” conclude il primo cittadino albenganese.