Albenga, 28enne aggredito fuori dalla discoteca: frattura di tibia e perone e 90 giorni di prognosi

Albenga. Esce dalla discoteca, dopo una serata in compagnia di amici, e viene aggredito in modo brutale, riportando la frattura di tibia e perone e una prognosi di ben 90 giorni. E oggi lancia un appello a caccia di potenziali testimoni, che possano aiutare ad identificare il suo aggressore.

Protagonista della vicenda, suo malgrado, è Mattia, 28enne residente in provincia di Torino. L’episodio è avvenuto lo scorso sabato 22 giugno: il giovane, che si trovava in trasferta di lavoro ad Alassio, in serata ha deciso di concedersi un po’ di svago, in compagnia di un amico, in una nota discoteca albenganese.

Tutto è filato liscio fino al momento dell’uscita dal locale, avvenuta intorno alle 3. Mattia si è intrattenuto a scambiare due chiacchiere con altri ragazzi all’esterno, mentre il suo amico ha iniziato ad incamminarsi in direzione Alassio, alla ricerca di un taxi.

Quando Mattia, a quel punto rimasto solo, ha deciso di raggiungerlo, ha superato un gruppetto di ragazzi. È in quel momento che si è verificata l’aggressione.

“Quando li ho oltrepassati, – ha spiegato ai microfoni di IVG, – uno di loro mi ha rivolto una battuta a cui ho risposto scherzando, senza nemmeno voltarmi. Non sono stato né provocatorio né volgare. Ma, senza alcun preavviso, uno di loro mi ha assestato un calcio molto forte, nella parte bassa della gamba”.

A quel punto Mattia, anche sorpreso dall’accaduto, non ha reagito. Anzi, è subito corso dall’altra parte della strada per allontanarsi. Ma non è bastato.

“Uno dei ragazzi, presumibilmente lo stesso che aveva sferrato anche il primo, mi ha rincorso e mi ha colpito di nuovo con calci, ancor più violenti, sempre nello stesso punto del precedente, fino a causarmi la rottura di tibia e perone”, ha proseguito il 28enne piemontese.

Alcuni passanti sono accorsi attirati dalle grida del ragazzo, a terra e dolorante, e hanno allertato i soccorsi. Mattia è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è rimasto tutta la notte.

L’indomani (domenica 23 giugno), il ritorno a casa dove, ieri (3 luglio), si è sottoposto ad uno specifico e delicato intervento. La prognosi è di 90 giorni e ci vorrà almeno un mese solo per tornare a camminare al meglio.

Un’esperienza che Mattia difficilmente dimenticherà: “Esco raramente e, soprattutto, cerco sempre di evitare grane, ma non è stato sufficiente. Il rammarico più grande è essermi separato dal mio amico perché, forse, essendo in due l’aggressore non avrebbe agito, ma purtroppo è andata così”.

Ed ecco il suo appello: “L’episodio si è verificato in una zona buia e non coperta da telecamere. Faccio dunque appello a chiunque possa aver assistito alla scena per aiutare le Forze dell’ordine a risalire all’identità dell’aggressore”, ha concluso il 28enne.