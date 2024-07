Alassio, vendeva panini con un furgoncino fuori dalla discoteca in area non autorizzata: mezzo sequestrato

Alassio. Vendeva panini all’esterno della discoteca, con un furgoncino allestito di tutto punto, ma in un’area non autorizzata.

E questo è costato caro ad un noto commerciante alassino che, nella notte appena trascorsa, ha ricevuto la “visita” a sorpresa della polizia locale, che si sarebbe conclusa con il sequestro del mezzo.

Il blitz degli agenti è scattato intorno alle 3 di notte, mentre il commerciante era in piena attività. Attivitá che, a quanto pare, andava avanti già da qualche tempo, con il furgoncino posizionato nella stradina che collega Alassio e Albenga, a metà circa tra Le Vele e l’Essaouira (le due discoteche, a scanso di equivoci, sono totalmente scollegate dalla vicenda).

La polizia locale alassina, contattata dalla redazione di IVG, per ora non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione in merito alla vicenda. Pare siano ancora in corso accertamenti e i dettagli dell’operazione potrebbero essere resi noti all’inizio della prossima settimana.