Alassio, una speciale edizione di Canotto Race e vogalonga

Il mese di agosto ad Alassio si apre all’insegna dello sport e del divertimento con una speciale gara di Canotto Race e vogalonga, con canotti e mosconi che si sfideranno nella competizione goliardica che partirà giovedì 1 agosto alle ore 18 nei pressi del Molo di Alassio, per concludersi alla fine del percorso di circa 200 metri. A seguire, alle ore 20.30, sullo stesso Pontile Bestoso, si terrà la premiazione dei vincitori.

L’iniziativa, che offrirà momenti di puro divertimento per gli spettatori, è organizzata dall’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio insieme ad AGA, l’Associazione Giovani Alassio, e vede la collaborazione di Gesco, Capitaneria di Porto, Polizia Locale, Marina di Alassio, Cnam– Circolo Nautico Al Mare di Alassio e Società Nazionale di Salvamento.

Come sempre in questo tipo di competizioni goliardiche che ad ogni edizione ad Alassio hanno riscosso un notevole successo, sono benvenuti – anzi requisito indispensabile per la partecipazione – i travestimenti a tema da parte dei due membri di ciascun equipaggio, così come divertenti e improbabili allestimenti dei canotti e dei mosconi. E’ invece severamente vietato modificare remi o canotti, in modo da aumentare le prestazioni e/o la velocità, ed assumere comportamenti pericolosi per gli altri partecipanti.

Vincerà l’equipaggio che completerà per primo il percorso e che meglio rappresenterà lo spirito della gara.

“L’Assessorato allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Alassio – dichiara il Consigliere incaricato e Presidente del Consiglio Comunale Roberta Zucchinetti – ha immediatamente sposato la proposta dell’AGA di reintrodurre nell’estate alassina la divertente gara di Canotto Race, che ha avuto uno straordinario successo negli anni passati. Questa sarà un’edizione davvero speciale, con anche la partecipazione dei mosconi per una divertente gara di vogalonga a cui non assistevamo ormai da anni. Desidero ringraziare l’Ufficio Sport del Comune di Alassio, insieme a Capitaneria di Porto, Polizia Locale, Marina di Alassio, Cnam, Gesco, Società Nazionale di Salvamento e quanti hanno contribuito all’organizzazione e al sostegno di questa splendida manifestazione che mette in luce il lato più divertente dello sport”.

Durante l’iniziativa saranno presenti banchetti di raccolta fondi per iniziative benefiche a cura del Lions Club Alassio Baia del Sole e della Croce Bianca.

La locandina