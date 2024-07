Alassio, terminato il ripascimento stagionale. Schivo (Bagni marini): “Opera importante per l’economia cittadina e la salvaguardia del litorale”

Alassio. Sono terminati questa notte, con il completamento del tratti di fronte al Grand Hotel di Alassio, i lavori inerenti il ripascimento stagionale alassino. Come sottolinea Emanuele Schivo, presidente dei bagni marini, l’intervento “ha permesso di riottenere una capienza delle strutture balneari adeguata per il periodo e una profondità di spiaggia che servirà anche a tutela dell’ abitato”.

“Ora potremo finalmente dare spazio ai molti turisti che fino a qualche settimana fa non sapevamo se saremmo stati in grado di ospitare – aggiunge Schivo – Ora speriamo che il bel tempo ci aiuti perché la spiaggia rimanga consolidata”.

Nel complesso sono stati aggiunti circa 6000 metri cubi di sabbia a quella già presente nel golfo: “Un lavoro complicato, se non impossibile, per periodo di esecuzione e modalità ma che è stato portato a termine egregiamente senza troppe difficoltà”.

Il presidente dei bagni marini ringrazia “la cooperativa La Sorgente, Roberto e il suo team che hanno accettato la sfida e che per circa un mese hanno trascorso le notti tra ruspe, bilici e dumper. Si ringrazia inoltre il direttore dei lavori Leonardo Ravotti, l’amministrazione, tutti i concessionari che si sono sobbarcati la spesa del ripascimento e quelli che hanno collaborato perché le operazioni potessero vedere la luce tutte le notti nelle varie zone del paese. Infine un grazie speciale va al quartiere della Fenarina e a via Neghelli e altre parti della città che per molteplici notti hanno sopportato parte delle lavorazioni”.

“Ci spiace al contrario per quei pochi soggetti o associazioni che non hanno inteso l’importanza di questo intervento per tutta l’economia turistica della città e per la stessa salvaguardia del litorale alassino. Purtroppo i cambiamenti climatici sono reali e, anche se a malincuore, bisogna mettersi in testa che una città come Alassio che vive maggiormente di turismo collegato alla balneazione non può andare avanti con la frase ‘il mare dà e il mare toglie'”.