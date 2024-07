Alassio nel mirino dei ladri, poker di spaccate: colpiti Fassu da Mi, Pizzeria Italia, un negozio di vestiti ed un macellaio

Alassio. Una notte, quella appena trascorsa (a cavallo tra il 29 ed il 30 luglio) ad Alassio che, purtroppo, ha visto protagonisti i ladri ed è stata contraddistinta da diverse spaccate.

Sono state almeno quattro, ma potrebbero anche essere di più. I malviventi, probabilmente più di uno, hanno colpito in diverse zone della città, dall’Aurelia alla passeggiata e in corso Dante Alighieri.

A finire nel mirino sono stati: il bar-trattoria Fassu da Mi situato in via Leonardo da Vinci, la pizzeria Italia in passeggiata Enrico Toti, un negozio di abbigliamento in corso Dante Alighieri, nelle vicinanze del Caffé Roma, ed un macellaio.

Le informazioni, al momento, sono ancora poche. Ma, stando a quanto riferito, e come dimostrato dalle foto, in alcuni casi i malviventi hanno letteralmente infranto le vetrine esterne (con conseguenti, importanti, danni economici) per accedere all’interno delle attività.

E tutto, stando però solo ad una prima stima sommaria, per un misero bottino, composto nella maggior parte dei casi dal solo fondocassa, ma sono stati trafugati anche vestiti dal negozio di abbigliamento: alcuni testimoni, che hanno avvisato le Forze dell’ordine, hanno parlato di “persone che stavano scappando con diversi vestiti in braccio”.

Sull’accaduto stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Alassio, impegnati nelle indagini per risalire all’identità dei malviventi.

Nelle prossime ore saranno forniti più dettagli su quanto avvenuto nella notte.