Alassio, minoranza all’attacco sulla Tari: “Tariffe in aumento +8,1% e percentuale di differenziata al 60%, almeno il servizio sia più efficiente”

Alassio. Il Parco San Rocco, le tariffe Tari, il campo solare, i canali di comunicazione del Comune e gli eventi: sono questi alcuni dei temi al centro della riunione del consiglio comunale di Alassio dello scorso 28 giugno e sui quali i consiglieri di minoranza di “Alassio di tutti” Jan Casella, Paolo Battistelli, Sara Griseri, Lorenza Paola, Franco Polli sono intervenuti.

Per quanto riguarda il Parco San Rocco “visto il prossimo pensionamento del dipendente Agostino Vaccarezza che ha mantenuto in maniera splendida i giardini del parco per 30 anni, abbiamo chiesto chi lo sostituirà (ci è stato risposto la Gesco) e quindi che svolga manutenzione frequente in modo da mantenerlo al meglio. Abbiamo chiesto che partano al più presto i lavori che da troppi anni si attendono sull’auditorium Simonetti”.

Sul fronte della Tari, i consiglieri hanno notato come “ad Alassio, come in altri comuni del savonese, la tassa sui rifiuti crescerà dell’8,1%, abbiamo espresso il nostro disappunto su questo aumento e abbiamo richiesto che il sistema sia almeno più efficiente visto che il costo per le famiglie e per le aziende è salito a fronte, tra l’altro di una percentuale di raccolta differenziata che nel nostro comune non decolla (solo il 60%)”.

Campo solare: “Siamo rimasti basiti quando dalla maggioranza è stata espressa la preoccupazione che il sistema comunale possa andare al collasso nel tentativo di accogliere tutte le domande delle famiglie dei bambini con requisiti iscritti al campo solare a causa dell’aumentare dei costi previsti. Se possiamo permetterci di pagare 140.000 euro per un evento della durata di quattro giorni come il Calciomercato, non crediamo sia il caso di fare polemiche per la nostra richiesta di mettere in preventivo qualche posto in più aggiungendo qualche fondo extra al campo sole poiché i soldi spesi nei servizi per i cittadini sono a nostro parere importantissimi e prioritari”.

E rispetto ai canali di comunicazione del Comune, il capogruppo Jan Casella e i suoi hanno “ancora una volta ribadito che a nostro avviso che l’ufficio stampa del Comune di Alassio dovrebbe essere imparziale e che sarebbe opportuno ripristinare l’usanza di riportare le posizioni anche dell’opposizione nei riassunti delle sedute consiliari. Se è scopo della maggioranza fare propaganda, utilizzino i canali personali o dei loro partiti”-

Infine, il calendario eventi: “Con la nostra interpellanza abbiamo evidenziato che il calendario eventi per l’estate 2024 non è all’altezza del blasone della nostra città. Da rivedere le tempistiche dato che alcuni eventi sono stati inseriti solo pochi giorni fa. A nostro avviso, Alassio dovrebbe presentare il calendario delle manifestazioni con mesi di anticipo e non all’ultimo minuto”.