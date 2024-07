Alassio, le spaccate notturne salgono a 7: alcuni registratori di cassa trovati in giro per la città

Alassio. Salgono a 7 (questa mattina vi avevamo dato notizia di 4) le spaccate avvenute nella notte appena trascorsa ad Alassio, dove ieri sera, poco dopo le 21, si è verificato anche il furto di un Rolex ai danni di un cliente che cenava in un noto ristorante del centro (QUI la notizia).

Oltre a Fassu da Mi, Pizzeria Italia, un negozio di vestiti ed un macellaio, a quanto pare i ladri avrebbero colpito anche l’osteria Ai Matetti, l’U’Brecche e un negozio nel Budello.

Per quanto riguarda Ai Matetti, la conferma arriva anche semplicemente chiamando il numero dell’attività a cui risponde una voce registrata, che fornisce anche un’informazione utile alla clientela: “A causa di una rapina e del furto del telefono dedicato, il servizio di prenotazione tramite Whatsapp è temporaneamente sospeso: riprenderà domani (31 luglio). Non lasciate messaggi in segreteria”.

Nel caso de Ai Matetti, come in quello di Fassu da Mi, la vetrata d’ingresso è stata frantumata (con conseguenti, ingenti danni): nella maggior parte dei casi, i malviventi si sono “accontentati” del fondocassa.

Fatto curioso è che, questa mattina, sui social, diverse sono state le segnalazioni di registratori di cassa, o parti degli stessi, ritrovati in giro per Alassio (uno in via Paolo Ferrari ed una lungo la via Aurelia, ad esempio) corredati da appelli per trovare i proprietari.

Non si sa ancora se a compiere le varie spaccate siano stati sempre gli stessi soggetti, ma quel che è certo è che, celati dal buio della notte, hanno colpito a macchia di leopardo, in diverse zone della città, dalla via Aurelia, alla passeggiata al Budello.

Sull’accaduto stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Alassio, impegnati nelle indagini per risalire all’identità dei malviventi.