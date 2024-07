Alassio e Ceriale piangono la scomparsa di Cesare Lunetta: icona del calcio degli anni ’60

Albenga/Ceriale. Si è spento la scorsa settimana presso la Casa del Clero Sacro Cuore di Albenga Cesare Lunetta, icona del calcio savonese degli anni d’oro (’60 e ’70).

Nato nel 1936, Lunetta ha dedicato gran parte della sua vita allo sport e alla comunità di Ceriale, dove si era trasferito da giocatore e dove ha trascorso anche gli ultimi anni della sua vita.

Cesare Lunetta ha iniziato la sua carriera calcistica nelle file dell’Alassio negli anni ’60, dimostrandosi un difensore di talento. Ha giocato anche nel Borghetto e nel Pietra Ligure, prima di concludere la sua carriera proprio a Ceriale. Tra i momenti più memorabili della sua carriera, si ricorda un’amichevole contro il Milan, terminata con una vittoria 2-1 per i rossoneri, che rimane incisa nell’album dei ricordi sportivi locali.

Il legame di Lunetta con il calcio non si è mai interrotto, nemmeno dopo il ritiro. Nel corso degli anni, ha continuato a partecipare attivamente a eventi e incontri dedicati alle vecchie glorie del calcio. Un esempio di come la passione per il gioco superi il tempo e le generazioni. Emblematica, da questo punto di vista, la partecipazione di Lunetta ad una partita insieme alle vecchie glorie organizzata ad Alassio il 25 ottobre 2016, dove ha potuto rivedere vecchi compagni di squadra e rivivere insieme le emozioni di un tempo.

Cesare Lunetta è scomparso all’età di 88 anni, lasciando un vuoto nel cuore di coloro che lo hanno conosciuto e stimato per la sua umanità e la sua passione per il calcio. La sua memoria sarà per sempre viva nei racconti degli appassionati e nelle testimonianze di un’epoca in cui la passione per il gioco prevaleva sull’ambizione della fama.