Alassio, al via il servizio di vigilanza degli ispettori ambientali per il corretto smaltimento dei rifiuti

Alassio. La salvaguardia della difesa del suolo, del paesaggio e dell’ambiente grazie a un’efficace opera di prevenzione, vigilanza e controllo circa il corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti. Con questo obiettivo l’ufficio ambiente del Comune di Alassio attiverà a partire da questo fine settimana un servizio di vigilanza a cura di tre ispettori ambientali.

Appartenenti al corpo nucleo ispettori ambientali, in qualità di pubblico ufficiali ex articolo 357 del Codice Penale e agenti di polizia amministrativa, svolgeranno attività di prevenzione nei confronti di chi arreca danno all’ambiente e al decoro del territorio comunale e compiti di vigilanza, controllo, accertamento e attività sanzionatoria per le violazioni delle norme e dei regolamenti in vigore. Gli ispettori ambientali saranno altresì a disposizione per informare i cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti.

Il vice sindaco del Comune di Alassio con delega all’ambiente Angelo Galtieri dichiara: “In un periodo come quello estivo, che come sappiamo comporta delle criticità sotto il profilo del corretto conferimento dei rifiuti, in primo luogo a causa delle violazioni delle norme da parte di alcuni utenti, abbiamo ritenuto importante avvalerci del servizio di vigilanza ad opera degli ispettori ambientali. Con l’occasione ci tengo a ricordare che la legge 137/2023 entrata in vigore lo scorso ottobre stabilisce l’applicazione di un’ammenda penale (e non più di una sanzione amministrativa) nel caso di abbandono dei rifiuti, da 1.000 a 10.000 euro fino al doppio se riguarda rifiuti pericolosi, quali ad esempio barattoli di pittura, batterie o medicinali scaduti”.