Ai giardini Serenella di Savona l’incontro sul rigassificatore: “Minaccia per ambiente e turismo”

Savona. E’ in programma domani, giovedì 11 luglio “L’ultima bandiera blu? Terre contese – Perché il rigassificatore è una minaccia per ambiente e turismo”, l’incontro sul trasferimento della Golar Tundra ai giardini Serenella di Savona. L’appuntamento è alle 20.45.

“Il titolo della serata, – hanno spiegato gli organizzatori, – è volutamente provocatorio per riflettere su quanto potrebbe accadere se il rigassificatore Golar Tundra, ora Italis Lng, approdasse a Savona-Vado nel 2026, secondo l’iter avviato dal governo e dalla Regione Liguria”.

La biologa marina Nadia Repetto e la fisica Regina Sozzi approfondiranno in quali condizioni si verificherà l’impatto del gigantesco impianto industriale sull’ambiente e come il rigassificatore e i lavori di cantiere danneggeranno la qualità visiva e biologica delle acque costiere.

“Un tema, quest’ultimo, di cui fin qui non si è parlato molto: in parole povere esiste il fondato timore che gli scavi sottomarini e le emissioni del rigassificatore ‘sporchino’ le acque e uccidano alcuni di quei microrganismi che assicurano la vitalità del nostro sistema marino. Un danno non solo per Savona e Vado, ma anche per altre località, specie quelle situate a ponente dell’impianto”, hanno proseguito.

L’incontro è organizzato dal gruppo “Fermiamo il mostro” (che ha superato i novemila iscritti) in collaborazione con il Wwf e il Coordinamento No Rigassificatore, e prevede anche un altro tema, di strettissima attualità, quello degli espropri che riguardano i 28 chilometri di entroterra lungo i quali saranno interrate le condutture che dovrebbero partire dal rigassificatore per collegarsi alla rete nazionale del gas a Cairo Montenotte.

“In questi giorni Snam sta andando all’assalto dei proprietari per convincerli a firmare pre- accordi”, hanno aggiunto ancora. Nell’occasione le avvocate Alessia Tiragallo (studio Crucioli) e Giorgia Ferrari spiegheranno “perché non bisogna assolutamente firmare e quali opzioni esistono per resistere a espropriazioni e servitù”.

“Su questo tema, che abbiamo intitolato ‘Terre contese’’, sono previsti interventi di Rodolfo Mirri (sindaco di Carcare), Walter Sparso (Confederazione Italiana Agricoltori), Shuddhananda Ghiri (Matha Gitanananda Ashram di Vispa) e di altre persone che porteranno le loro testimonianze sui tentativi in atto da parte di Snam”.

“Invitiamo dunque tutti i cittadini che ormai da più di un anno combattono con noi questa battaglia a partecipare alla serata e a sensibilizzare altri cittadini, in particolare i più giovani, contro i quali è rivolto questo progetto, affinché la partecipazione alla protesta sia sempre più efficace”, hanno concluso gli organizzatori dell’evento.