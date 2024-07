Ad Osiglia divieto di bivacco e campeggio abusivo per tutelare il territorio

Osiglia. Torna il divieto di bivacco, accampamento e campeggio abusivo sulle sponde del lago di Osiglia. La sindaca Paola Scarzella ha emesso la nuova ordinanza per preservare il territorio che nelle ultime settimane ha visto un aumento considerevole di turisti, “ma anche di persone irrispettose che abbandonano rifiuti di ogni genere nelle aree dove sostano con tende, furgoni e altri mezzi. La preoccupazione è anche per gli incendi, se è vero che dallo scorso 27 luglio è vietato accendere fuochi non sempre è possibile controllare chi decide di accamparsi tra la folta vegetazione osigliese, pertanto occorre tutelare il nostro paese e combattere i comportamenti scorretti”, spiega il primo cittadino.

E con il caldo degli ultimi giorni sono in molti a cercare refrigerio nel piccolo paese dell’entroterra, ma lo si può fare nei punti autorizzati, ovvero, per quanto riguarda i camper, negli stalli comunali, ad esempio in località Barberis lungo la Sp 16, o in località La Ripa nei pressi della pesa pubblica, mentre per lo scarico di acque nere e la ricarica di quelle bianche occorre recarsi in località Rossi nell’area apposita adiacente al campo sportivo.

Il turismo ad Osiglia sta portando buoni risultati, la dimostrazione è la riscoperta delle attività ludico-sportive acquatiche e non, tra cui spicca il canottaggio. Oltre ai vari bed and breakfast operativi sul territorio comunale, e all’ostello riaperto nei locali dell’Imbarcadero, ci sono timidi ma confortanti segnali di ripresa da parte di alcune strutture ricettive, come ad esempio l’albergo Alpino che sta pensando di ristrutturare un piano da adibire all’ospitalità di chi vuole trascorrere qualche giorno nel relax.

“Il nostro paese è una perla immersa nella natura e occorre l’aiuto di tutti, anche per mantenerlo pulito e in ordine – conclude Scarzella intervenendo sullo scarso senso civico manifestato da alcuni villeggianti – Questa mattina abbiamo trovato una situazione incresciosa nei pressi delle aree ecologiche, dove grazie a Sat nella stagione estiva sono stati implementati i bidoni. Per la pigrizia e la non curanza di qualcuno, i sacchi non sono stati riposti nell’apposito contenitore, e i cinghiali (o altri animali selvatici) hanno banchettato lasciando resti di carta, plastica e cibo ovunque. Penso che un po’ di attenzione in più non guasterebbe”.