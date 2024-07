Ad Albisola Superiore i pinguini diventano… “aiutanti bagnini”

Albisola Superiore. Il progetto albisolese “Ceramicrack. La rigenerazione della materia”, creato dal collettivo della Cracking Art insieme all’assessorato alla Cultura di Albisola Superiore, ha presentato una novità: i pinguini che erano collocati sul molo sono stati rimossi e sono stati accolti negli stabilimenti balneari. Il risultato è un sodalizio artistico che guarda anche al turismo e alla valorizzazione della costa, senza dimenticare la mission ambientale, che sta alla base del collettivo.

A spiegare gli sviluppi del progetto è l’assessore alla Cultura Simona Poggi: “All’interno del progetto Ceramicrack è emersa una straordinaria novità: gli iconici pinguini che per due mesi sono stati i guardiani silenziosi del molo, sono scesi in riva al mare. Immaginate quindi di passeggiare sulle spiagge e di incontrare, accanto ai trespoli dei bagnini, un coloratissimo pinguino a darvi il benvenuto. Ogni bagnino avrà perciò il suo ‘fedele assistente’ pinguino, un custode del mare che saprà regalare un sorriso a grandi e piccini. Questa iniziativa – che ho condiviso con l’Assessore Sara Brizzo ed è accolta con grande favore dai balneari – riflette la dinamicità del progetto che ha già conquistato sia i cittadini che i turisti”.

“I pinguini, dopo aver stazionato sul molo in osservazione dell’imprevedibile clima di questo periodo, si spostano nei punti che saranno il fulcro dell’estate, ovvero gli stabilimenti balneari, per creare un contatto ancora più diretto e divertente con i fruitori della spiaggia e con chi presta il suo importante lavoro per la sicurezza dei bagnanti”, conclude.

Il movimento della Cracking Art, noto per le sue opere realizzate con materiali riciclati e rigenerati, utilizza la plastica come mezzo espressivo per indurre i fruitori a riflettere sullʼimportanza della salvaguardia dellʼambiente. La materia diventa quindi il veicolo perfetto per trasmettere un messaggio universale di consapevolezza e cambiamento.