Ad Alassio è in arrivo Espresso Riviera, il nuovo convoglio che collega Milano a Ventimiglia e Nizza

Alassio. E’ arrivato ad Alassio Espresso Riviera, il nuovo convoglio di Treni Turistici Italiani del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, a partire dal 3 agosto fino a fine settembre offrirà un collegamento diurno da Milano Centrale e Pavia a Genova, Varazze, Savona, Albenga, Alassio, Diano, Imperia, Sanremo, Bordighera e Ventimiglia attraversando la Riviera dei Fiori per poi sconfinare in Francia con fermate a Mentone e Principato di Monaco fino a Nizza.

Grazie a questo treno gli utenti potranno beneficiare di un’esperienza di viaggio dotata di ogni comfort, con ampie poltrone in compartimenti salottino, bar di bordo, accoglienza dedicata al binario di partenza e numerosi servizi di alto livello, quali (tra gli altri) la possibilità gustare un menù basato sulla stagionalità e territorialità nella carrozza ristorante, e una carrozza speciale dotata di ampi spazi attrezzati, sempre vigilata, per il comodo e sicuro trasporto di biciclette, equipaggiamento sportivo – anche tavole da surf – e grandi bagagli.

Questo treno turistico di alto livello è stato presentato oggi in conferenza stampa a Nizza con l’intervento delle autorità, di Luigi Cantamessa, amministratore delegato di FS Treni Turistici Italiani e Direttore Generale della Fondazione FS, di Agostino Pesce, Direttore della Camera di Commercio Italiana di Nizza, e la partecipazione, per il Comune di Alassio, del sindaco Marco Melgrati e del consigliere comunale Fabio Macheda, referente del progetto “10 Comuni”, dedicato all’alleanza strategica con la Francia e realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di Nizza.

“Il nuovo treno turistico realizzato dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nell’ambito del progetto “Treni Turistici Italiani” – dichiarano il sindaco Marco Melgrati e il consigliere Fabio Macheda – rappresenta un traguardo molto importante nell’ambito dello sviluppo dell’incoming turistico di Alassio e dell’intera Riviera dei Fiori, nonché uno strumento eccellente a supporto dell’accessibilità e della mobilità turistica tra Italia e Francia. L’istituzione di questo treno è un tassello fondamentale a sostegno delle finalità del progetto”10 Comuni”, realizzato dal nostro Comune, in rete con altri, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di Nizza”.

Date di partenza, orari e fermate di Espresso Riviera, insieme ad altre utili informazioni, sono contenute nella pagina dedicata del sito www.fstrenituristici.it a questo link.