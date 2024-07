Ad Alassio arriva “Un dentista per amico” che offre cure dentistiche gratuite per i minori in difficoltà

Alassio. L’ufficio politiche sociali del Comune di Alassio ha aderito al progetto promosso dall’Associazione “Arkè OdV”, denominato “DxA – Un Dentista per Amico”, che offre cure dentistiche gratuite a minori di età compresa tra i 5 e i 18 anni con disagio socioeconomico facenti parte di famiglie fragili, segnalate dai Servizi Sociali.

Tali cure di tipo conservativo e preventivo (esclusa l’ortodonzia) vengono fornite grazie alla rete di studi dentistici privati individuati sul territorio che aderiscono al progetto. Nello specifico, per Alassio, lo studio dentistico Obbia-Ragazzini e lo studio Villani.

Le assistenti sociali del Comune di Alassio segnalano all’Associazione i nominativi dei minori che necessitano di cure dentistiche, a seguito di un colloquio informativo con la famiglia e verificato il reale stato di indigenza del nucleo famigliare.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara l’assessore alle politiche sociali Loretta Zavaroni – di aderire al progetto ‘DxA – Un Dentista per Amico’, promosso dall’Associazione Arkè OdV. Questa iniziativa rappresenta un importante sostegno per le famiglie in difficoltà del nostro territorio, garantendo ai nostri giovani l’accesso a cure dentistiche essenziali. Un grazie sentito agli studi dentistici Villani e Obbia-Ragazzini per la loro generosa adesione al progetto dell’Associazione Arkè”.