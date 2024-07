A Villa Cambiaso c’è MixFragrance, l’evento perfetto per chi ama i cocktail e i profumi di alta qualità

Savona. Tutto pronto per un venerdì 2 agosto speciale nel suggestivo giardino di Villa Cambiaso. La splendida dimora, infatti, ospiterà MixFragrance, evento esclusivo per gli amanti dei cocktail e dei profumi di alta qualità.

L’accademia AYB di Savona, un riferimento per chi ama imparare l’arte del mixology, si affiancherà all’esperienza di Abaton, noto produttore di profumi savonese per creare in esclusiva ai partecipanti della serata un atmosfera che si preannuncia davvero unica.

Chinotto, bergamotto, rosmarino saranno i protagonisti che offriranno emozioni che passeranno per l’olfatto attraverso i profumi, fino ad arrivare alle papille gustative.

Abaton, nata come piccola boutique di profumeria nel cuore di Savona, cresce nel mondo della profumeria classica e si trasforma in un’officina di idee, in costante fermento, dedicata a studiare, creare, selezionare e distribuire prodotti d’eccellenza.

La profumeria di via Paleocapa crea e sceglie con cura ed attenzione, prodotti unici che si contraddistinguono per caratteristiche di unicità, legate alla storia, all’esclusività delle materie prime ed alla maestria delle tecniche di lavorazione artigianali.

Per i partecipanti è previsto, oltre all’apericena con piatto sushi, musica con il dj Enrico Zarin e la visita al piano nobile della dimora storica che normalmente è chiuso al pubblico.

Insomma, un venerdì 2 agosto che a partire dalle 19 offre in Villa Cambiamo Savona un mix tra cocktail, fragranze, arte e musica che è destinato a chi ama trascorrere una serata unica al fresco del giardino storico.

Per informazioni è possibile contattare via WhatsApp il numero 370.3068015 (attivo solo in modalità messaggio) o inviare una mail a info@villacambiaso.it. Per prenotazioni (l’evento è a numero chiuso) visitare il sito della Villa.