A Villa Cambiaso a Savona una serata dedicata ai cocktail a base di gin, delle fragranze di qualità e al buon cibo

Savona. Tutto pronto, in Villa Cambiaso a Savona, per una serata elegante e raffinata in cui si abbineranno le fragranze di Abaton profumeria con i cocktail a base gin elaborati dall’accademia AYB di Savona.

Venerdì 2 agosto dalle ore 19 si potrà gustare questo mix di sapori nel fresco giardino della Villa.

Ogni cocktail sarà accompagnato dalle spiegazioni del titolare di Abaton affiancato a docenti dell’Accademia. Il bere di qualità sarà il life motive della serata dove sarà anche presente la gamma completa del produttore di gin locale Pier che da anni a Varazze produce una gamma ampia del prezioso distillato.

Pier67 è un gin distillato Ligure dai sapori mediterranei e sentori di chinotto. É un “distilled gin” che viene distillato solamente 12 volte all’anno, rigorosamente durante la luna piena. Questa particolarità gli garantisce stabilità. Le botaniche utilizzate conferiscono un aroma mediterraneo e un tratto tagliente di note speziate e sfumature pepate, oltre a delicati e avvolgenti sentori di chinotto. Il palato viene inizialmente colpito dalle note speziate delle botaniche, per poi essere pervaso dal carattere balsamico dell’alloro e del rosmarino, che conferiscono ulteriore freschezza all’amarognolo ma non aspro dell’agrume savonese.

“Valorizziamo i prodotti del nostro territorio, in particolare il chinotto, presidio slow-food di Savona” afferma Tortarolo Nicolò Titolare della casa di produzione.

Durante la serata sarà presentato anche il Cocktail “Villa Cambiaso” con fragranza speciale abbinata.

A completare prelibati piatti di sushi by Shabu, musica di accompagnamento del DJ Enrico Zarin e possibilità di visitare il piano nobile della Villa.

All’evento sarà presente Miss Villa Cambiaso Vittoria Bonadei eletta durante la selezione regionale di Miss Italia che parteciperà alla finale regionale con destinazione La Spezia.

Per garantire la partecipazione all’evento si può prenotare su questo link in quanto l’ingresso è a numero chiuso.