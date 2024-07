A Vado e Quiliano la più grande comunità energetica rinnovabile d’Italia: è sul tetto di Tirreno Power

Vado Ligure. Una comunità energetica rinnovabile da 1 MW, l’equivalente del fabbisogno di 400 famiglie, la dimensione massima consentita da questo nuovo strumento di produzione sostenibile e la più grande in Italia. ieri mattina a Vado Ligure, nella sala conferenze della centrale di Tirreno Power, è stato presentato l’impianto che entrerà in funzione nei prossimi giorni. Faranno parte della comunità energetica le imprese MecPlast, See Art Hotel, Birrificio AltaVia e Vernazza Autogru. I benefici destinati agli enti locali saranno assegnati tramite una convenzione ai comuni di Quiliano e Vado Ligure.

La Cer di Quiliano e Vado Ligure è stata concretizzata in pochi mesi, dopo l’approvazione delle norme che a fine gennaio hanno definito le regole per questo nuovo modello di produzione e consumo. L’energia prodotta dalla Cer viene condivisa tra i membri della comunità, anche attraverso l’utilizzo di un’applicazione dedicata, minimizzando gli sprechi e massimizzando l’autoconsumo.

L’impianto è stato realizzato sui tetti degli edifici della centrale di Tirreno Power più adatti per caratteristiche strutturali e esposizione solare. I due edifici selezionati hanno una superficie di 9.000 metri quadrati sui quali sono installati 1.800 pannelli solari bifacciali che hanno la capacità di produrre energia sia dall’irraggiamento solare diretto sia dal riflesso che proviene dal tetto, una soluzione tecnica che permette un incremento di potenza fino al 25% e un maggiore resistenza agli eventi atmosferici estremi.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni e della comunità energetica.

Fabrizio Penna, capo dipartimento Unità di Missione PNRR del MASE: “La Cer è la nuova frontiera della sostenibilità e dell’energia. Una energia di prossimità fatta dal territorio per il territorio. Siamo di fronte a un progetto importante con un partner industriale che dà garanzia di qualità al progetto, a un esempio della rivoluzione verde che parte dalle comunità locali, dalla partecipazione insieme delle istituzioni e delle imprese”.

Fabrizio Allegra, direttore generale di Tirreno Power: “Oggi facciamo un passo importante nella direzione della transizione energetica. Insieme alle amministrazioni pubbliche di questo territorio e ad aziende con una vocazione di sostenibilità. Un impianto che dai prossimi giorni fornirà energia rinnovabile al territorio, una comunità energetica che ha una capacità produttiva tra le più grandi del Paese. Un progetto di cui ci siamo fatti promotori proprio nella consapevolezza che avremmo trovato interesse e accoglienza da parte delle istituzioni e delle imprese locali, con importanti benefici ambientali e sociali”.



Fabio Gilardi sindaco di Vado Ligure: “Un esempio virtuoso in cui le realtà locali si mettono insieme per avere un beneficio comune. Un progetto pilota importante, precursore di altri che prevediamo nella nostra comunità. Il nostro impegno è quello di promuovere queste iniziative, e lo faremo con i nostri uffici perché è uno dei primi tasselli della transizione energetica ed ecologica capace di dare un giusto segnale anche al turismo sulla sostenibilità”.

Nicola Isetta, sindaco di Quiliano: “Oggi produrre energia rinnovabile e consumarla sul territorio è un importante risultato. Un elemento qualificante, uno stimolo per ulteriori progetti che possono nascere dall’iniziativa privata. Questa esperienza ha il grande pregio di essere un progetto pilota che ci da la dimostrazione come si può creare in un progetto economico di iniziativa privata sul territorio del settore dell’energia. Si è aperta una strada che potrà essere percorsa con altre iniziative”.

Ilaria Cavo, vicepresidente X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati: “È una storica giornata per il territorio. Ringrazio e mi complimento con tutto il territorio, con i comuni di Quiliano e Vado Ligure, con le aziende. Siete riusciti a dare questo segnale di grande innovazione, di possibilità concreta. Il messaggio che passa oggi è che si può fare. Le Cer sono un tema attualissimo, se ne sente parlare molto, ma da li vederle applicate il passaggio non è semplice. Quella di oggi è la dimostrazione che tutto questo è possibile”.