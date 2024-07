A settembre due pellegrinaggi a Lourdes con l’Unitalsi Savona-Varazze

Savona. Nel mese di settembre la sottosezione di Savona-Varazze dell’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali aderisce a due pellegrinaggi a Lourdes, che, come sempre, hanno lo scopo di accompagnare alla grotta di Massabielle i malati, le persone in situazione di fragilità e coloro che necessitano di chiedere un conforto mediante la preghiera.

Da venerdì 6 a lunedì 9 settembre si terrà il pellegrinaggio regionale, che prevede il viaggio in aereo con decollo da Genova e atterraggio all’Aeroporto di Tarbes-Lourdes-Pirenei. Sarà a disposizione una navetta da Savona per il collegamento con il Cristoforo Colombo di Genova. Dopo la sistemazione e il pranzo in hotel, nel pomeriggio ci saranno la santa messa di inizio del pellegrinaggio, il rosario e il passaggio nella Grotta, poi la cena e il pernottamento.

Sabato 7 e domenica 8 settembre il programma prevede colazione, pranzo, cena e pernottamento in albergo, la partecipazione alle celebrazioni nel Santuario Nostra Signora di Lourdes, la messa nella Basilica del Rosario, la Via Crucis con la visita ai luoghi di Bernadette (Maison Paternelle, Cachot, chiesa parrocchiale) e il “Percorso dell’acqua” con la visita alle piscine interne, l’adorazione eucaristica, la processione aux flambeaux, la messa internazionale, la possibilità delle confessioni, ancora una processione e l’adorazione eucaristica.

Il 9 settembre ci saranno la colazione in albergo, il saluto alla Grotta, la messa di chiusura del pellegrinaggio, il pranzo in hotel, il ritorno in aereo a Genova e con la navetta per Savona. La quota di partecipazione comprende le tasse aeroportuali e il transfer da e per l’aeroporto di Lourdes, la pensione completa in hotel, l’accompagnamento e la guida spirituale, le sanificazioni e l’assicurazione medica e infortuni.

Da lunedì 23 a sabato 28 settembre si svolgerà invece il pellegrinaggio nazionale in pullman con partenza da Savona e ritorno nel capoluogo previsto nella notte dell’ultimo giorno (il pranzo sarà in autogrill). Il programma di massima ricalca quello del pellegrinaggio in aereo.

Per la partecipazione ad entrambi i viaggi sono necessari documento di identità, codice fiscale e tessera sanitaria. Per informazioni è possibile recarsi nella Segreteria dell’UNITALSI, presso il Centro Diocesano Pastorale “Città Dei Papi”, il martedì dalle ore 10 alle 11:30 e il giovedì dalle 16 alle 17:30, telefonare al numero 334933675 o scrivere un’e-mail all’indirizzo savona@unitalsiligure.it.