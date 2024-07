Savona. Dopo che questa mattina il sindaco Marco Russo ha incontrato a Palazzo Chigi il professor Gaetano Caputi, capo di Gabinetto del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, questo pomeriggio in piazza Sisto IV si è tenuto un nuovo incontro pubblico per ribadire, ancora una volta, i motivi del “deciso NO alla prevista presenza del rigassificatore nella rada di Vado Ligure“.

L’evento si è tenuto in occasione della presenza della nave Artic Sunrise di Greenpeace nel mare antistante Vado e Savona ed è stato organizzato congiuntamente da Greenpeace, Coordinamento No rigassificatore e Fermiamo il mostro, prevede, oltre all’introduzione di Franco Zunino, del gruppo operativo del Coordinamento No rigassificatore, l’intervento di Alessandro Giannì, responsabile delle campagne nazionali di Greenpeace.

L’iniziativa, inserita tra le tappe della spedizione di Greenpeace Italia “C’è di mezzo il mare“ nel Mediterraneo, è stata l’occasione per ribadire ancora una volta la “contrarietà all’installazione della ex Golar Tundra nella rada di Vado Ligure: un pericolo incombente di fronte alle spiagge bandiera blu ai margini dell’Area Marina Protetta di Bergeggi e nel cuore del Santuario dei Cetacei, un’area di cruciale importanza per la sopravvivenza di balene e delfini del Mar Mediterraneo già gravemente minacciata dall’impatto delle attività antropiche”.

La spedizione di Greenpeace Italia farà poi tappa il 4 e 5 luglio al Porto Antico di Genova, con una serie di eventi pubblici e open boat a bordo della nave rompighiaccio di Greenpeace, Arctic Sunrise.

“Non bisogna solo dire no al rigassificatore di Savona e Vado Ligure – ha spiegato Giannì ai microfoni di IVG.it – I rigassificatori sono un problema per tutti. Come tutte le infrastrutture che ci costringeranno per decenni a usare il gas, ci vincolano ad una fonte energetica pericolosa per il clima del nostro pianeta. Questa settimana abbiamo assistito a disastri in nord Italia, in Francia e in Svizzera, anche con alcuni morti. Non possiamo permetterci di ‘scherzare’. Il cambiamento climatico e i danni ambientali sono una cosa estremamente seria”.

“Noi abbiamo il dovere di proteggere gli ecosistemi – aggiunge – La settimana scorsa sono stato a fare immersioni a Bergeggi e ho visto un mare ricchissimo di vita che deve essere protetto. I cittadini di Savona, Vado e di tutto il savonese hanno perfettamente ragione a voler puntare su qualcos’altro di diverso dal rigassificatore. Questo è un territorio che ha già dato: la centrale a carbone ha avuto il suo peso. Basta con le fonti fossili e puntiamo sulle fonti rinnovabili”.

Sono intervenuti in piazza anche il sindaco di Quiliano, Nico Isetta, e il portavoce del Coordinamento dei comitati No Rigassificatore, Franco Zunino, che ha dichiarato: “La Liguria è una terra baciata dal sole e deve puntare sulle fonti rinnovabili. Non è pensabile che venga installata una nave rigassificatrice nel cuore del Santuario dei Cetacei e a poche miglia dall’area marina protetta di Bergeggi”.