A Savona il film “Io capitano” per il “Mese del rifugiato”

Savona. Mercoledì 24 luglio alle ore 21:30 nella suggestiva cornice del Piazzale del Maschio del Priamar, in corso Giuseppe Mazzini, sarà proiettato il film “Io capitano”, incentrato sul tema dell’emigrazione africana verso l’Europa e premiato con il Leone d’Argento alla Regia di Matteo Garrone all’80ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e sette David di Donatello 2024, fra cui quelli per Miglior Film e Miglior Regista.

Seydou e Moussa sono cugini adolescenti nati e cresciuti a Dakar ma con una gran voglia di diventare star della musica in Europa. Tutti in Senegal li cautelano contro il loro progetto, in primis la madre di Seydou, ma i due sono determinati e di nascosto intraprendono la loro grande impresa. I furti, le violenze e i soprusi non si conteranno ma ci saranno anche gesti di umanità e gentilezza in mezzo all’inferno. Soprattutto Seydou dovrà scoprire cosa comporta mettersi al timone della propria e altrui vita in circostanze ingestibili.

L’evento si terrà nel contesto del “Mese del Rifugiato”, ciclo di eventi organizzati dalla Caritas della Diocesi di Savona-Noli e dalla Fondazione Comunità Servizi per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’accoglienza e i diritti umani, e della tredicesima edizione della rassegna “Cinema in Fortezza”, fortemente voluta dal Comune e promossa insieme a Nuovofilmstudio. In video saluterà il pubblico Mamadou Kovassi, l’uomo la storia del quale è stata fonte di ispirazione per il regista Matteo Garrone.

Le casse aprono alle ore 20:30, l’ingresso costa 3,50 euro, la prevendita è effettuabile su liveticket.it/cinemainfortezza, i biglietti sono rimborsabili solamente in caso di annullamento dello spettacolo, superata la metà della proiezione la richiesta di rimborso non è più accettata e il costo di prevendita dei biglietti acquistati non è rimborsabile. Per informazioni si può telefonare al numero 366.1738906, dalle 17:30 alle 20:30, il giorno della proiezione, scrivere un’e-mail a cinemainfortezza@officinesolimano.it o consultare il sito web officinesolimano.it.