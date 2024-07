A proposito di Vaccarezza al Manfrei

Si ripetono le insensate prese di posizione dell’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) ossia di quella associazione politica avvezza a manipolare la Verità storica sotto tutti i suoi aspetti, che percepisce ingenti contributi statali (come vengono spesi?!) e che reputa fascisti, negazionisti e razzisti coloro che non sono allineati con il loro oscuro pensiero. Mi riferisco alla presenza (legittima) del consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza alla commemorazione dei Caduti della Repubblica Sociale Italiana sulla collina del Manfrei a Savona dove nel 1945 avvenne l’eccidio di 200 soldati del Battaglione San Marco da parte dei partigiani pochi giorni dopo il 25 aprile.

Ecco riemergere ancora una volta il lato oscuro di questo sodalizio, quello fatto, in passato, di processi sommari, fucilazioni, fosse comuni e soldati uccisi sui letti di ospedale o prelevati dalle prigioni e freddati con un colpo alla nuca, di violenze e stupri ai danni delle ausiliarie e delle donne fasciste e che, oggi, pretende di decidere chi deve essere commemorato e chi no!

Questi signori dell’Anpi invece di seminare odio nei confronti di Giorgio Almirante dovrebbero sapere o fingono di non sapere che il leader missino considerava i suoi antagonisti politici avversari e non nemici. Che Almirante incontrò in più occasioni il segretario nazionale comunista Enrico Berlinguer tra il 1978 e il 1979. Sappiamo che il luogo prescelto era una stanza, accanto alla commissione Lavoro, all’ultimo piano di Montecitorio. Sappiamo che si vedevano preferibilmente nel deserto parlamentare del venerdì pomeriggio. Sappiamo che soltanto quattro uomini ne erano a conoscenza, di cui tre sono morti. È rimasto un solo testimone: si chiama Massimo Magliaro, all’epoca portavoce di Almirante e capo ufficio stampa dell’Msi. Almirante e Berlinguer avevano deciso di scambiarsi informazioni riservate. Ma i colloqui tra i due leader rappresentano anche un gesto, un modo nobile di intendere la politica di cui oggi, nell’era dei social e dell’insulto mediatico, non rimane più traccia.

Giorgio ed Enrico furono due cavalli di razza della politica, due avversari che nonostante furono ideologicamente lontani, si sono sempre rispettati senza mai cadere nell’insulto e dai quali, tutti noi, dobbiamo trarre insegnamento. Questi dell’Anpi, invece, cosa ci vogliono insegnare?!

Mi risulta che in passato alcuni membri dell’Anpi (tutt’ora attivi nell’associazione) parteciparono a cene elettorali in quel di Ceriale in compagnia di Vaccarezza. Curioso vero?!

Fabrizio Marabello

Membro della Direzione Nazionale del Movimento Indipendenza di Gianni Alemanno