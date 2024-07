Alassio. Ieri sera, sabato 13 luglio, in piazza Partigiani ad Alassio è stato consegnato a Pino Strabioli il premio Alassio per l’informazione culturale, prestigioso riconoscimento della Città di Alassio nato nel 2006 in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino e giunto quest’anno alla sua diciottesima edizione.

La consegna del premio – che consiste nella targa personalizzata “Piastrella del Muretto di Alassio” a cura della Fondazione Mario Berrino, e che viene assegnato ogni anno a un rappresentante dell’informazione culturale segnalatosi per la sua capacità di fare informazione a tutti i livelli – è stata affidata ad Antonio Ricci, membro autorevole della giuria del Premio, presieduta dal presidente dell’Ansa Giulio Anselmi.

Presenti sul palco al momento della premiazione anche il sindaco di Alassio Marco Melgrati, la signora Angela Berrino, Steve della Casa, direttore artistico di Ligyes Alassio Genova Cultura Fest, e Cristian Floris, che durante la serata ha condotto un’interessante intervista a Pino Strabioli.