A Orco Feglino una messa per la festa di san Giacomo

Orco Feglino. Anche Orco Feglino celebra l’apostolo e martire san Giacomo il Maggiore. In tale circostanza domenica 28 luglio dalle ore 9:30 l’Associazione Roero Langhemare organizza l’escursione “Colla di San Giacomo – Rocche Bianche”, un cammino lungo le soglie settentrionali del Finalese che alterna pietre a prati, boschi a sorgenti, faggi a castagni, sterrati a sentieri, isolate cascine a pale eoliche, panorami importanti a storie millenarie.

Sarà anche l’occasione di ammirare la Cappella San Giacomo in occasione della festa animata dalla Parrocchia San Lorenzo Martire e dal Gruppo Alpini di Feglino. Alle ore 11 sarà celebrata infatti la santa messa. Sino a circa un secolo fa San Giacomo del Giovo è stato luogo di immemorabili transiti alpini a partire dalla preistoria. Oggi per quel pugno di escursionisti che talvolta lo popolano mantiene un fascino difficile da spiegare, tanto il suo “genius loci” è potente.

Il ritrovo e il rientro a metà pomeriggio saranno in località San Giacomo (ci sarà la possibilità di merenda con focaccini). La strada è per un tratto sterrata ma agevole, la difficoltà E, la lunghezza 8,1 km circa, il dislivello 320 m circa. Il pranzo sarà al sacco in autogestione. Sono obbligatori abbigliamento da escursione con pantaloni lunghi, scarponcini, borraccia e preferibilmente torcia. La partecipazione è gratuita con offerta libera e su prenotazione entro il giorno precedente contattando l’accompagnatore naturalistico Luca Sibona al numero di cellulare 3397627691 o scrivendo un’e-mail a roerolanghemare@gmail.com.