A Loano torna “Universo in Rosa”, manifestazione dedicata al mondo femminile a favore del centro antiviolenza “Artemisia Gentileschi”

Loano. A Loano è tutto pronto per l’edizione 2024 di “Universo in Rosa”, la manifestazione dedicata al mondo femminile a sostegno del centro antiviolenza “Artemisia Gentileschi” di Loano.

La manifestazione, organizzata dall’assessorato a turismo, cultura e sport e dall’assessorato alle politiche sociali del Comune di Loano con la direzione artistica di Eccoci Eventi, è realizzata in collaborazione con il centro antiviolenza “Artemisia Gentileschi”, la sezione Riviera delle Palme di Fidapa BPW Italy Distretto Nord Ovest, Pro Loco Loano, Fipe/Confcommercio, Marina di Loano, l’Asd Stella Marina Fitness di Loano, Fiab Albenga, La Marca Aleramica, l’Asd Maremontana, l’istituto Giovanni Falcone, il workshop The Overpass di Alessandro Gimelli, Asd Gymnasium IDS di Savona, Genova Ciclabile.

“Universo in Rosa” è nato nel 2014 su iniziativa dell’attuale consigliere comunale Monica Caccia (che allora, da cittadina loanese, collaborava con i centri antiviolenza della provincia ed i servizi sociali) per promuovere il mondo femminile e per portare all’attenzione della cittadinanza i tanti progetti, realizzati nel territorio, riguardanti la prevenzione della violenza di genere e l’educazione al rispetto della figura femminile.

L’amministrazione comunale di Loano ha accolto con favore la proposta e da allora ogni anno ha inserito fra gli eventi istituzionali il progetto, finalizzato a promuovere le iniziative che si tengono sul territorio (e non solo) le quali, spesso, sono portate avanti o ricevono il contributo prezioso e decisivo di donne impegnate nel mondo dell’arte, della musica, della prevenzione alla salute, dello sport. Ogni anno l’evento coinvolge la cittadinanza, le associazioni e anche i commercianti, che allestiscono vetrina a tema “rosa” per l’intera settimana di “Universo in Rosa”.

“Ogni nuova edizione di ‘Universo in Rosa’ – commentano il sindaco di Loano Luca Lettieri e il vice sindaco con delega a turismo, cultura e sport Gianluigi Bocchio – si arricchisce di nuove importanti collaborazioni. Ciò è possibile grazie alla generosità di tanti soggetti (associazioni, professionisti, esperti, semplici cittadini) che, ogni anno, decidono di dedicare il loro tempo, le loro capacità e competenze all’organizzazione di una manifestazione che non è semplicemente ‘un evento’ ma il simbolo di un impegno comune, che non deve mai venire meno: quello contro la violenza sulle donne”.

“Il simbolo di ‘Universo in Rosa’ è una farfalla rosa – ricorda il consigliere Monica Caccia – La parola ‘psychè’ in greco significa ‘anima’ e nell’antichità il concetto di anima veniva associato proprio alla farfalla. Il processo di trasformazione a cui vanno incontro le farfalle ben simboleggia l’evoluzione a cui devono andare incontro anche le persone vittima di violenza, costrette ad affrontare gravi difficoltà e a fare i conti con le loro fragilità. Ogni evoluzione è fatta di cadute e di vittorie, ma non deve mai arrestarsi: la trasformazione, infatti, può avvenire solo quando si comincia ad avere cura di se stessi e del proprio benessere psico-fisico. Ad esempio decidendo di dire basta alle violenze subite. Ecco, dunque, che la farfalla diventa la personificazione del respiro dell’anima”.

L’assessore a politiche sociali e scuola, Manuela Zunino, aggiunge: “L’edizione 2024 di ‘Universo in Rosa’ vede la concreta collaborazione degli ospiti del centro riabilitativo ‘Monsignor Pogliani’ di Loano, che hanno realizzato bellissime farfalle, da sempre simbolo della manifestazione. Non solo: i ‘nonni’ della residenza protetta Ramella di Loano e i ragazzi dell’istituto medico-pedagogico di Borghetto hanno realizzato splendide creazioni artistiche che saranno disponibili in vendita presso alcune attività commerciali aderenti: il ricavato verrà utilizzato per supportare i ragazzi nei loro lavori creativi. Un bell’esempio di collaborazione tra le generazioni e di quell’impegno comune a cui tutti noi siamo chiamati per contrastare la violenza sulle donne”.

La manifestazione sarà preceduta da una serie di eventi collaterali.

Domenica 28 luglio dalle 9.30 si tiene “Strong Toghether: in bici con Universo in rosa, una pedalata per un futuro senza violenza”, giro in bicicletta intorno alle mura storiche (con partenza da piazza Italia) organizzato da Selene Crippa, referente della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta di Albenga con Sergio Galizia ed il presidente Fiab di Genova Tigulio Marco Veirana. Iscrizioni in loco. Per informazioni visitare il sito www.fiabitalia.it. Alle 18.30 presso la Padel Arena di viale Libia torneo misto di padel contro la violenza sulle donne. Alla stessa ora aperipizza al Jaya Cafè. Il ricavato sarà devoluto al Centro Artemisia Gentileschi.

Lunedì 29 luglio alle 7.15 presso il palmeto adiacente Palazzo Kursaal sessione di yoga mattutina (gratuita) a cura dell’Asd Stella Marina Fitness di Loano. L’appuntamento con lo yoga tornerà anche mercoledì 31 luglio alle 19.15 nella zona del Bfly in Marina di Loano. Per informazioni contattare il numero 339.4886101.

Giovedì 1 agosto escursione tra cascine e rifugi ai piedi del Monte Carmo a cura de La Marca Aleramica con Enrica Fracchia e Flaviano Carpenè. Ritrovo a partire dalle 18.30 a Castagnabanca, con apericena al rifugio di Pian delle Bosse. La Marca Aleramica APS nasce per riproporre “la regione mancata” che nel Medioevo univa Liguria e Piemonte; promuove la tutela dell’ambiente e valorizza il patrimonio umano, culturale e dei territori tramite un turismo sostenibile e la scoperta del patrimonio culturale, enograstronomico e culinario; tutto ciò unendo sociale e sport e valorizzando la cultura storico- popolare delle tradizioni locali. Per informazioni contattare Flaviano al numero 393.4102909 o enrica al numero 348.0816524.

Venerdì 2 agosto alle 19.15 ai Bagni Delfino serata di biodanza con Valeria Occelli di “Abbi cura di te”. Per informazioni 346.0311508.

Sabato 3 agosto alle 6.15 sul Molo Kursaal concerto di musica classica all’alba con Paola Arecco (pianoforte) e Gianni Gollo (flauto). Dalle 18.30 in piazza Italia dimostrazioni di tecniche di autodifesa con Michele Farinetti dell’associazione Ids di Savona e Davide Carosa; davanti al municipio saranno allestiti diversi gazebo informativi, da quello della polizia locale a quello di Pro Loco Loano; saranno anche presenti la psicologa Valeria Pavan e le ostetriche per la famiglia Arianna Falco e Denise Freccero. Sarà presente anche l’Asl2 Savonese con un’unità mobile per la mammografia (donato lo scorso anno dalla Fondazione De Mari): l’iniziativa si colloca nell’ambito dei tre programmi di screening oncologici attivi, ovvero di mammografia colorettale e cervicovaginale. In serata, a partire dalle 21.30 sempre in piazza Italia, prenderà il via la serata conclusiva della manifestazione: in apertura la sigla di “Universo in Rosa” composta dal gruppo 4sixtyfive, a seguire l’esibizione della cantante Viola Maldarizzi di Yepp Loano, la proiezione del video dedicato ad “Universo in Rosa” realizzato da Alessandro Gimelli con le ballerine Ilma Lakollari, Giada Maria D’Amico Barone, Noà Cadeddu di Yepp e la performance di Mariposa. A seguire il concerto della band ATN-About That Night.

Domenica 4 agosto “Salutando Universo in Rosa” con fitness-walking solidale in Marina di Loano a cura dell’Asd Palestra Il Corpo: ritrovo dalle 18.30 all’ingresso del porto loanese. Per informazioni 334.8106779. Dalle 19.30 street food e musica in via Dante con “Le vie in festa” organizzata da Vecchia Loano. Nell’occasione saranno in vendita bellissime begonie: il ricavato sarà devoluto al centro antiviolenza “Artemisia Gentileschi”.

Il centro antiviolenza “Artemisia Gentileschi” si occupa di accoglienza, consulenza, sostegno, protezione a favore di donne vittime di maltrattamenti, violenze, abusi. E’ un’associazione che basa la propria azione sull’impegno volontario delle associate. E’ uno spazio aperto a tutte le donne, senza distinzioni di religione, etnia, politiche e sessuali, il cui scopo è favorire la crescita di un soggetto femminile autonomo. L’accesso al centro avviene attraverso un primo contatto telefonico: i numeri 0182.571517 e 019.670184 sono attivi 24 ore su 24; una volontaria gestisce l’accoglienza telefonica e diretta dando alla donna un appuntamento per l’ascolto di persona in una delle sedi operative. Tutte le operatrici volontarie hanno una specifica formazione sulla metodologia dell’accoglienza e dell’ascolto. Durante il colloquio di accoglienza, le volontarie presenti in turno ascoltano la donna e comprendono il suo disagio e l’esperienza negativa vissuta; chiarificano le sue richieste, indirizzandola ai servizi offerti dall’associazione come ad esempio la consulenza legale o psicologica o, nei casi più gravi, l’allontanamento e l’inserimento in una casa rifugio.